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嘉南高屏豪雨特報！ 新北等6縣市大雨 新北龍洞湧1.5米長浪
中央氣象局持續發布豪雨特報，西南風增強影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區、新北至新竹山區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，今天新北市（龍洞）已觀測到1.5米左右的長浪。
氣象局說，今、明兩天西南風增強，南部地區有陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨， 並有局部大雨或豪雨發生的機率。
今天東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區亦有局部大雨發生的機率。
明天北部、 東北部、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。
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