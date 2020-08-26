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安心旅遊可能喊卡？ 21縣市旅遊公會籲不要雨天收傘

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國旅爆炸，導致39億元的安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。本報資料照片
國旅爆炸，導致39億元的安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。本報資料照片

國旅爆炸，導致39億元的安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。補助可能提前結束的消息一出，立刻引發觀光旅遊業者譁然，全台21個縣市旅行同業公會今發出聯合聲明，呼籲政府不要「雨天收傘」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，安心旅遊預算不足，可能會提早終止，所有產業界非常的擔心。國境至今尚未開放、疫情仍持續中，國際經濟蕭條，國內百業也急需振興， 值此非常時期，可以帶動內需經濟的火車頭—即是交通部超前部署、旅行業者配合推動的「安心旅遊」。

聯合會表示，安心旅遊除了能振興全國各地的觀光產業鏈外，更帶動擴大三倍券消費實績，有效緩和觀光產業員工資遣、停業、解散惡化等現象，也因為旅遊消費，進一步帶動各產業的活絡，更有效改善社會失業勞工善後之各項問題，帶動了國內經濟重大的動了起來。

再者，因為旅行社包裝以上國內旅遊相關產品，有規劃讓利補助款給旅客，品質有保障、價格優惠，旅客踴躍參團，才能帶動巨大的經濟價值;旅行社結合地方產業、遊覽車業、旅宿業、導領隊人員努力開發宣導旅遊往前衝，在公部門振興券及私部門旅行社讓利引導下透過鼓勵消費者走到户外， 撑起了相關服務業的發展維持營收，同時也增加國內消費的政府税收。

聯合會說，如果臨時提前變更了原來的政策時間或政策內容，不單是變動期間或內容的小狀況，它也影響旅客跟業者間的消費糾紛、影響了在近期內各產業業者對銀行融資(信保基金)的償債能力，以及影響了各產業是否續聘員工提供基層勞工工作機會的可能，此變動是大幅度、大範圍的造成社會消費糾紛及國民不安的。

聯合會表示，我們也了解目前府院統籌分配之困難，然而在此政策實施並需貫徹之際，誠懇呼籲行政院及總統府各上級單位，必須加倍重視此問題。誠懇期盼政府要推動的觀光立國不要淪為口號，更希望政府增列預算，完成補助工作，協助旅遊業者及此安心旅遊所帶動的各產業業者共同撐過疫情，等待另一個榮景。

聯合會說，在目前國際疫情不穩定時，內需消費及產業投資才是經濟穩定的基礎， 政府不該雨天收傘，這波國旅的存亡，是攸關全國經濟穩定的關鍵。祈盼行政院及總統府各上級單位能聽到產業界的聲音，讓安心旅遊持續安心前行。

國旅爆炸，導致39億元的安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。本報資料照片
國旅爆炸，導致39億元的安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡。本報資料照片

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