婦人右肩不自覺抽動 檢查竟是肺腺癌轉移造成
宜蘭59歲梁姓婦人沒有抽菸習慣，最近因為右肩經常不自覺抽動所以去看醫生，經醫師安排腦部電腦斷層檢查，發現腦內有疑似轉移的腫瘤，再進一步安排檢查後，竟發現為肺腺癌第四期，且身體已經有多處癌細胞轉移。
這位婦人在羅東博愛醫院就醫檢查，根據胸腔內科主任林偉群表示，肺腺癌臨床表現症狀包含咳嗽、喘、咳血、肋膜腔積水等，但在梁婦身上卻都沒有發現；雖然婦人是因神經相關症狀就醫，其實她就診當下，右肩抽動的症狀並未發作，因症狀較不典型，一開始很難直接聯想到與肺癌有關。
揪出婦人癌病的林俊良醫師解釋，右肩抽動症狀肇因於肺部腫瘤轉移至腦部的頂葉，該區域負責各種感覺訊息之外也掌管動作，因此才造成梁婦產生右肩抽動的症狀。
肺癌可分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，小細胞肺癌約佔肺癌比例12％至15％，特性是生長與擴散速度皆快，預後較差；非小細胞肺癌則長得慢、擴散速度也較慢，約佔肺癌比例85％。
肺腺癌屬於非小細胞肺癌，是台灣肺癌病人中，罹患比例最高的肺癌類別；但幸運的是，肺腺癌目前可透過服用標靶藥物，治療效果良好。以梁婦來說，雖已肺腺癌第四期，癌細胞也已侵犯至腦部及骨頭，但因其癌細胞具有EGFR突變的特性(即標靶藥物對某些已知的肺腺癌突變基因特別有效)，藉由服用標靶藥物與接受局部放射線治療，標靶藥物的研發已經使肺腺癌逐漸變成一種慢性病，好好治療的話，不必太悲觀。
林偉群提醒，肺癌初期沒有明顯症狀，一旦有症狀，經常都已接近晚期。胸部X光檢查是最基礎健檢項目，但小於1公分的肺癌病灶很難透過X光檢查發現。目前低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，被認為是最容易發現早期肺癌病灶的檢查，建議吸菸族群與有肺癌家族史等的高風險族群，除可考慮接受低劑量電腦斷層檢查外，更要戒菸，並減少暴露在二手菸、三手菸的環境中，確保健康。
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