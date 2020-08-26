創7、8月10年新低！南部大雨石門水庫大晴天 蓄水跌破48%

南部大雨出現災情，北部這周一直是高溫大晴天，石門水庫今天中午水位230.04公尺預估很快下探229，有效蓄水率（量）已經跌破5成，來到47.46%（9380.42萬立方公尺），水情已經引起市府和農民、工業區注意。

面對8月雖有3個颱風但都台灣擦身而過，帶給石門水庫約1000萬噸水源不足大桃園5天供水量，加上7、8月蓄水量平均不到1億噸，比去年同期少9千280萬噸，也比近5年平均值少7千540萬噸，不過北區水資源局根據氣象局資料，仍對9月水情表示審慎樂觀，屆時颱風和季風都可能帶來降雨。

石門水庫遊艇環湖先前受疫情影響生意慘澹，政府推振興券後漸漸回溫，不過受水庫水位下降蓄水率跌破5成影響，第一個水情指標「酋長石」已經露臉，遊客人氣回升還不到50%，遊艇環湖路線再縮水，業者只能望著大太陽嘆氣。

北水局表示，8月第三個影響台灣的颱風「巴威」帶給石門水庫集水區降雨量約30.6毫米，帶來500萬噸水量，相當於桃園市2天多的供水量，幫水庫解渴有限，幸好二期稻作整田、插秧用水已需求已經過高峰，加上集水區仍有零星降雨，9月前供水無虞水情，北部要到11月才進入枯水期，氣象局提供的資訊顯示9月降雨量高過7、8月，雖然供水暫時無虞，但是呼籲民眾仍要節約用水。