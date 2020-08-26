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疫情影響血庫告急 內科企業號召千人響應捐血
受新冠肺炎疫情影響，全台血庫告急。台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，從今年2月疫情開始攀升，全台的捐血量比往年同期減少約2成，儘管醫院的病患也漸少，但輸血需求卻僅少3%，造成今年因疫情大血荒，血庫僅4天存量，不到7天的安全存量，這次內科響應企業捐血，盼能募得千袋以上血量。
台北內湖科技園區發展協會這兩天發起「第三屆內科千人捐血活動」，台北市長柯文哲今天也現身內科，呼籲內科企業及員工拋磚引玉，帶動更多民眾一同挽袖捐血。魏昇堂表示，今年的血庫因為疫情告急，儘管6月份之後，疫情趨緩，卻又遇到暑假的捐血淡季，台灣血液基金會呼籲暑假期間，能有更多企業或團體響應捐血，號召捐血人挽起袖子捐血，安然度過暑假的捐血淡季。
由於新冠肺炎疫情持續，未來還恐升溫，魏昇堂表示，為了讓捐血不能停，疫情期間，捐血車也會加強防疫，儘管捐血車為密閉空間，但工作人員都會戴上口罩、手部加強消毒，捐血人也會要求戴口罩、手部消毒，至於捐血椅在每位捐血人坐上去前、後，也都會進行一次消毒，捐血人可以安心捐血。
魏昇堂說，從今年2月開始，因新冠肺炎疫情影響，很多捐血人卻步不敢上捐血車，校園也一度關閉，導致捐血車無法進入校園募集捐血，今年3月至6月的血庫血量約少1至2成，安全庫存應保持7天，卻僅有4天的量。目前各血型的血庫安全庫存量都會顯示在血液基金會官網，若有血型不足7天的安全庫存，就會打出紅燈或黃燈燈號。
至於這次內科發起的七人捐血活動，台灣血液基金會出動19輛次捐血車，目標是募集千人捐血，今年更大動員盼能有更好成績。
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