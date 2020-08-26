7縣市豪雨大雨特報 氣象局：有豪雨等級以上降雨機率

中央氣象局持續針對七縣市發布豪雨、大雨特報。西南風增強影響，易有短時強降雨，今天嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局說，今、明兩天西南風增強，南部地區有陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨， 並有局部大雨或豪雨發生的機率。

今天東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區亦有局部大雨發生的機率。

明天北部、 東北部、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。