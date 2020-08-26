普悠瑪可能取消傾斜過彎 林佳龍：會請專家檢視

前年台鐵普悠瑪事故，造成18死的重大意外，震驚全國。台鐵也為此進行安全檢討，如今內部檢討報告出爐，指若取消普悠瑪列車的傾斜功能，並降速5到10公里，過彎就不至於發生問題，但台北到花蓮恐慢10分鐘。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，台鐵針對普悠瑪事故後，怎麼樣提高安全，做了各種的研議，其中除了對日商提起訴訟外，也針對怎麼樣能夠避免因為他的設計上的問題，有些現行轉彎半徑的調整，看看怎麼樣提升整個行車安全，這是他們的研究方案之一。

不過林佳龍說，台鐵的評估報告還沒有送到交通部，我們支持台鐵為了安全所做的努力，包括傾斜列車。到底安全、效率上怎麼取捨，我們必須看過台鐵的分析後，再請專家加以檢視，現在只是初步評估的方向之一。