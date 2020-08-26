台鐵評估普悠瑪號暫停傾斜過彎 北東車程增逾10分鐘

前年10月21日，普悠瑪號在新馬站翻覆釀18死、291傷，去年9月更被爆出車輛實際傾斜角度，超過原廠聲稱傾斜２度標準。台鐵雖要求原廠改善，礙於保固期已過最後不了了之。據了解，台鐵7月曾召開內部會議評估是否暫時取消傾斜過彎，試車結果顯示台北到台東只增加10分鐘。台鐵證實，有進行相關評估，不過實施後能減多少速，又會增加多少時間，待與運務處聯合測試後才會知道。

據了解，由於普悠瑪列車特檢專案小組成員一直建議，評估普悠瑪號暫停傾斜動作的可能性，台鐵內部7月曾召開一次會，也有邀請外部委員開會，評估暫停可能性。

台鐵內部人士說，若暫停傾斜過彎，能減少車輛損壞，不會搖混劇烈，確實能夠提升安全，對工務、機務都很有幫助。

內部也說，曾經對此試車過，當時測試結果，台北到台東只差10分鐘。看似差異不大的結果，主要是因為普悠瑪號不需要站站停，所以若暫停傾斜過彎，差異不會到太大。

台鐵局表示，原來速度跟暫停傾斜過彎之間的差異，要藉由與運務處聯合測試才會較精準得知，畢竟試車狀況跟實際列車運行還是存在差異，但預計時間不會差到太多。

台鐵局說，按照規章規定，以新馬站彎道為例，同樣在平線上可以開到時速130公里的車種，過彎時普悠瑪號規定只能跑75公里，太魯閣號則是85公里，一般PP自強號65公里。

台鐵局說，若要確切得知減少時間，要從現有班次中做模擬，牽扯到時刻表。目前傾向在體檢小組提出的缺失沒有改善前，暫停傾斜功能，只是還要做詳細的評估才會確定，也沒有確切時間表。由於保固期已過，現階段就是不斷買原廠料補充，確保行車安全。後續將依據具體數據資料做是否暫停傾斜過彎參考，同時該案也需提報交通部討論。

對此，台灣鐵道暨國土規畫學會表示，尊重台鐵因為營運與安全的選擇。不過如果普悠瑪取消傾斜機制，則其實在西部走廊也能投入運用，對於台鐵新城際列車正式投入前，也許能增加運用彈性。

學會說，台鐵自2008年引進傾斜式列車迄今已超過10年，傾斜式列車對於台鐵的優點與缺點應能清楚的辨別。因此普悠瑪的案例，應該能讓台鐵更清楚旅客的需求，究竟是要追求那過彎取得的1、20分鐘但不能站票，還是要能站票卻可能多30分鐘車程，值得台鐵和相關單位仔細衡量。