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口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應
新冠肺炎疫情不止，搶買口罩又成國民日常。有位藥妝店店員在爆怨公社PO文，「最近客人的行為真的越來越脫序...」客人為了買口罩不斷秀下限，挑戰門市人員！讓她忍不住內心OS：「你怎麼有勇氣講這種話...難道勇氣是梁靜茹給你的嗎？」
原PO說，有客人嫌一盒50片口罩賣299元太貴，認為平均一片要價6元，但實名制明明才5元，一直硬坳「不能算5塊嗎？」，她只好解釋：「真的沒辦法...價錢也不是我訂的」。還有店家明明白紙黑字寫「限購一盒」，客人劈頭說要4盒，被拒絕後說：「那我走出去，再走進來，還可以再買嗎？」。有孕婦獨自走進店說要買2盒口罩，原PO告訴她「一人限購一盒」，對方卻指著肚子微笑說「這也是一個喔」...原PO傻眼拒絕：「不好意思，我要看到實體的」。
原PO以店員身分呼籲客人不要再來添亂，「可以麻煩把眼睛帶出門嗎？」，口罩夠用就好，也不要一直無止盡地一直搶，「挑顏色戴也不會變成明星」，國外還那麼嚴峻，台灣真的是很幸福。
網友紛紛力挺店員：「嫌貴不要買，後面的人想要還買不到」、「中衛$3000有人買，其他牌$299被嫌貴...我應該誤會了什麼...」「299很便宜，我們這邊350」、「不好意思我要看到實體，這句話戳到我笑穴...」、「上班都已經夠累了，還要應付那些妖魔鬼怪」。
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