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桃機第3跑道拚完工 林佳龍：朝2025年來努力

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
桃園航空城核心計畫專案於2016年委員會決議，調整以2025年完工為目標，比原先設定提早5年。本報資料照片
桃園航空城核心計畫專案於2016年委員會決議，調整以2025年完工為目標，比原先設定提早5年。本報資料照片

桃園航空城核心計畫專案於2016年委員會決議，調整以2025年完工為目標，比原先設定提早5年，但礙於土地徵收問題，桃機日前向政院提出，希望恢復2011年桃園機場園區綱要計畫第一版，設定2030年完工。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，他的看法也是類似，還是要朝2025年努力，不過土地徵收補償，相關行政程序還是有變數，所以先前桃園市政府、立委都有反映民意，認為土地徵收的時程會比較久，希望可以延長。

林佳龍說，站在交通部的角度，還是希望朝2025年來努力，只要土地徵收順利，工程方面我們還是有機會原定的時程來推動。

林佳龍說，先前從2030年提早2025年，這是政院在2016年做的決定，現在因為國際航空業受到疫情影響，可能要到2024年前才能夠恢復到2019年的水準，我們確實有比較多時間好好檢討，加速設計規畫的發包，同步作業。只要土地取得可以提早，工程就能夠更提早完成。

土地徵收 林佳龍 桃園機場

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