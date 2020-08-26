男子乙狀結腸扭轉造成腸阻塞 肚子腫脹如氣球

63歲黃姓男子長期有便秘的困擾，最近因為下腹嚴重脹痛到苗栗市大千綜合醫院急診，醫師從腹部X光發現他有個咖啡豆狀的異常氣體分佈，確診為乙狀結腸扭轉造成的腸阻塞，以大腸鏡為他治療，當下黃姓男子的肚子像洩了氣的皮球，腫脹消除許多，狀況也恢復穩定。

大千醫院指出，醫師與病患討論後採取大腸鏡方式治療，發現對方的乙狀結腸有一個狹窄部位，通過狹窄處後有大量的糞水及氣體噴出，將氣體抽出後並將扭轉的腸子反轉回來，黃姓男子的肚子隨即像洩氣的皮球，腫脹消下去許多，之後再讓他使用軟便及消脹氣藥物，隔天追蹤腹部X光，乙狀結腸的咖啡豆狀脹氣都已消失，病人狀況恢復穩定。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，乙狀結腸扭轉是因為腸繫膜扭轉超過180度，加上過長的乙狀結腸，導致腸阻塞及血流受阻，通常好發於長期便秘者、安養機構住民或慢性神經及精神疾病病人、有腹部手術病史者、及年長的男性。