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男子乙狀結腸扭轉造成腸阻塞 肚子腫脹如氣球
63歲黃姓男子長期有便秘的困擾，最近因為下腹嚴重脹痛到苗栗市大千綜合醫院急診，醫師從腹部X光發現他有個咖啡豆狀的異常氣體分佈，確診為乙狀結腸扭轉造成的腸阻塞，以大腸鏡為他治療，當下黃姓男子的肚子像洩了氣的皮球，腫脹消除許多，狀況也恢復穩定。
大千醫院指出，醫師與病患討論後採取大腸鏡方式治療，發現對方的乙狀結腸有一個狹窄部位，通過狹窄處後有大量的糞水及氣體噴出，將氣體抽出後並將扭轉的腸子反轉回來，黃姓男子的肚子隨即像洩氣的皮球，腫脹消下去許多，之後再讓他使用軟便及消脹氣藥物，隔天追蹤腹部X光，乙狀結腸的咖啡豆狀脹氣都已消失，病人狀況恢復穩定。
大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，乙狀結腸扭轉是因為腸繫膜扭轉超過180度，加上過長的乙狀結腸，導致腸阻塞及血流受阻，通常好發於長期便秘者、安養機構住民或慢性神經及精神疾病病人、有腹部手術病史者、及年長的男性。
林德福表示，乙狀結腸扭轉的症狀包含：腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、便秘，從腹部X光檢查可看到像咖啡豆的脹氣。如像黃先生一樣沒有腹膜炎的狀況，則可使用大腸鏡方式將扭轉的大腸復原，但若大腸扭轉太久或太嚴重，造成腸壞死或破裂，且有腹膜炎的情形，就必須緊急開刀處理，其併發症及死亡率也會相對提高許多；民眾如發生持續性腹部脹痛時，一定要盡速就醫，透過即時診斷及治療，才能及時挽救健康。
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