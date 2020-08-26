加碼安心旅遊？ 蘇貞昌沒鬆口：分輕重緩急

為振興國旅，交通部7至10月祭出安心旅遊補助，但因暑假旺季使用度高，經費可能在9月上旬就見底。面對外界關注是否會加碼，行政院長蘇貞昌今則表示，要分輕重緩急，並把人民的血汗錢花在刀口上，請相關部會、主計總處好好評量。

蘇貞昌今出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前接受時事問答。

安心旅遊經費可能提前見底，蘇貞昌說，政府做任何事情都要深謀遠慮，為全國打算，當初管制口罩挨罵，後來證明是對的；三倍券說1000元換三倍效果，也有人不認同，但現在發揮功效；國旅大爆發，旅館一房難求，餐廳訂不到位置，風景區大爆滿，也可以看出發揮效果。

談完政策有效發揮，蘇貞昌話鋒一轉表示，已經發揮效果的，預算用盡後是否加碼，還是要把人民的血汗錢花在刀口上，對於有些還沒有走出困境的、更需要的，應分輕重緩急處理，請相關部會、主計總處好好評量。

工總昨喊話應加速紓困3.0政策，蘇貞昌則說，已有訂出計畫，要拜託立院早日通過，這陣子防疫有成紓困有效，振興經濟也有功效，比起去年同期零售業、百貨業反而有逆勢成長，還有些因為外國疫情沒有走出困境、仍受衝擊的產業，政府會在有限預算中做有效運用。