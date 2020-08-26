安心旅遊補助提前喊卡？ 林佳龍：我們還在努力中

為了振興國旅，交通部規畫7至10月祭出安心旅遊補助，卻因在暑假旺季推出，國旅大爆發導致經費快速見底。根據交通部統計，截至8月中旬，已有超過400萬民眾申請，原編列的39億元用到僅剩3億元，「水位吃緊」，不排除安心旅遊補助9月上旬提前結束。

不過安心旅遊補助恐提前結束的消息一出，立刻引發各界抨擊，不僅民眾抱怨，響應分流卻提早結束，根本是被耍了；旅遊業者則直言「青天霹靂」。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時強調「我們還在努力中」，觀光局提的三個方案是因應不同情形的選項。

林佳龍說，先前安心旅遊的補助效果很好，使用的人非常多，確實有帶動整個觀光旅遊復甦的效果，就像火車頭一樣，帶動包括各種振興券加乘效應，但也因為國人申請得多，原先編列預算有不足，我們已就交通部可以動用的部分在做盤點，用以緩濟急的方式，撥出一定的經費，不過如果要持續按照原來的補助項目規模，就要尋求行政院的支持，這部分還在討論當中。

林佳龍也說，安心旅遊住宿補助已經帶動相關產值，也有高達24億元的申請，也帶動230萬以上的住宿，效果很好，如今希望可以「保溫」，特別是暑假旺季結束後，更需要持續，維持一個觀光業的發展，畢竟現在國境有管制，交通部也會全力籌措經費，最後這幾天也會聽取各界意見後再和府院報告。

至於為什麼預算編列和實際使用上落差這麼大？林佳龍說，當時本來就是9月後來實施，但因為疫情提早解封，觀光產業是一個火車頭產業，有點火效應，所以提早在暑假推出。

林佳龍表示，當時國內外情勢不明，觀光產業又是海嘯第一排，需要有振興方案，也確實有很好效果，現在是要看怎麼延續、保溫。例如本來的安心旅遊，一開始是花東離島帶來大批觀光人潮，現在逐步往西部，雙北、桃園也有回溫情況，所以是需要一點時間讓效應帶動全國，既然政策有好的效果，也希望可以延長，所以從兩個月增加到四個月。

不過若是補助喊卡或是減半，恐引發民眾反彈。對此，林佳龍表示，觀光局是依照幕僚作業，根據各種情況建議，如果無法在預算上加碼，調整補助項目也是一個選項。

林佳龍說，過去幾次擴大國旅，補助的住宿費也是每晚500元，所以這部分會做一個評估，看看怎麼樣達到一個最好的效應，把預算用在刀口上。

林佳龍也表示，有請觀光局了解，目前住宿大多是以預約的方式，應該還沒有付款，過去政策都是預算用完就結束，我們希望可以延長，不過最後還是要府院高層來做最後評估的決定，交通部會善盡主管機關的責任，詳細分析安心旅遊帶來的效應，以及不同方案帶來的影響，會持續努力爭取。

林佳龍說，交通部目前已經盤點相關預算，除了原有的39億元預算外，大概還有16億元可以調整項目，如果能夠預算加碼，讓現在的補助方案持續到10月底，這是我們還在努力目標。

不過林佳龍也說，國家資源預算有限，我們也了解政院有他整體考慮，像是最近防疫旅館大量增加需求，交通部就幾乎相當多的經費挪用到防疫旅館，現在又延長補助，防疫優先一定是我們要重視的。