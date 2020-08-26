農糧作物產銷履歷環境補貼 9月1日起申請

為鼓勵農民加入產銷履歷驗證，農委會農糧署去年起針對通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，提供每年每公頃1.5萬元的環境補貼，今年另新增蜂蜜箱數環境補貼。今年申請期間為9月1日至9月30日，已通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，可向發證驗證機構申請。

農糧署表示，本次辦理農糧作物產銷履歷環境補貼對象，為通過農糧作物產銷履歷驗證的農產品經營業者，包括農民、農場、產銷班及依法設立或登記的法人或團體等。

有關補貼核算，農糧作物栽培部分以通過產銷履歷驗證有效期間的土地面積，每年每公頃給予補貼1.5萬元。通過蜂蜜產銷履歷驗證者，則需蜂箱數達100箱，每年給予補貼1萬元，另每增加一箱再增加補貼一百元。

補貼核算期間為上年9月1日至當年8月31日，依驗證有效期間的土地面積按月計算，未滿1個月，當月不予補貼。

農糧署提醒，符合資格農產品經營業者可在今年9月1日至9月30日期間，填具申請書並檢附產銷履歷驗證證書影本、存摺影本等文件，向發證的驗證機構提出申請；相關申請案經驗證機構彙整送該署各區分署審定後，補貼將直接撥付至申請人帳戶。