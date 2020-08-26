今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

南北天氣兩樣情。根據中央氣象局統計，台南、高雄部分區域24小時累積雨量已達200毫米以上，到周五都要留意短時豪雨。北部和東半部多雲到晴，中午還可能熱飆36度以上。中央氣象局長鄭明典說，這是「不可忽視的降雨」，明天雨勢會最明顯，今晚以後中南部有可能出現大豪雨。

根據氣象局統計資料顯示，今天凌晨0時截至上午9時40分，累積雨量最高的前三名分別是高雄路竹、高雄岡山、高雄大社、台南仁德跟台南市南區，累積雨量分別有218.5毫米、213毫米、200.5毫米、198毫米、196毫米。

鄭明典接受本報採訪時說，強回波在海面集結，預測今天上午就會有一波比較大的降雨，中間小一點，接著午後對流出現又會開始有明顯雨勢。

鄭明典說，受到西南風持續影響，清晨在地形作用還有陸風作用下，比較容易在沿海發生降雨，午後加上午後對流機制，降雨熱區會出現在靠山位置，晚上又回來西南風影響。

受到西南風增強影響，目前氣象局已發布豪雨、大雨特報。嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣都是豪雨等級，彰化縣、雲林縣則為大雨等級。務必注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

鄭明典說，未來三天天氣型態上沒有太大變化，屬於今年滿顯著的降雨事件，因為會造成生活上的不便，所以不可忽視。

鄭明典說，雖然無法像颱風來臨時預估雨量有多少，但因為豪雨是從現在開始，西南部未來不排除來到大豪雨等級，不過確切區域還要觀察。今晚就要留意另一波降雨，明天西南風則是最強。

氣象預報員王品翔說，主要西南風影響之下，整體雲量變多，西半部注意短暫陣雨或雷雨，慎防豪雨或大雨。北部、東半部則整體東雲到晴。