做檢查害頭痛？她像孫悟空遇緊箍咒原來少見又棘手

52歲陳姓婦人因暈眩就醫，醫師診斷為耳石脫落症所致，後續安排腦波等一系列檢查，陳婦卻開始持續性頭痛夢魘，接受進一步檢查確認沒有結構性異常後，診斷為罕見「新發生每日持續頭痛」，經過二個月的藥物治療才擺脫惱人的頭痛症狀，重拾生活品質。

台中長安醫院神經內科醫師孔勝琳呼籲民眾，頭痛的問題，可輕可重。若長期頭痛或有不明原因頭痛，千萬別只光吃止痛藥處理症狀。建議一定要諮詢專精於頭痛醫學的神經科醫師，確切診斷，才有辦法徹底治療。

孔勝琳說，「新發生每日持續頭痛」是一種少見又棘手的頭痛，頭痛如影隨形纏上患者，人生開始變了樣。

陳女說，她在做了腦波檢查後，惱人的頭痛每天持續著，買止痛藥吃，也跑了好幾家診所打針吃藥卻沒改善，像孫悟空遇緊箍咒般如影隨形、頭痛欲裂，快把人逼瘋。

孔勝琳說，治療的部分，必須使用一些比較特別的藥物，如某些特殊的抗憂鬱藥物或抗癲癇藥物，治療此類頭痛的效果十分的良好。上述的患者，經過治療後頭上的緊箍咒都已經全部解開，從此過著幸福快樂的日子。