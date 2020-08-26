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鐵道迷拍「司機蹺腳」照害懲處 當事人曝辛酸真相引眾怒
近日有鐵道迷追拍台鐵列車時，意外拍攝到「司機蹺腳」的畫面，便發文質疑台鐵人員素質，使該名乘務員遭到懲處。然而事實真相並不單純如照片呈現，當事人發文訴說「無法光腳踩地」的原因，同時控訴對方不知前因後果就PO照害他被處分，「你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼中！」
據該台鐵乘務員表示，拍照那天氣候不佳，大雨傾盆時下時停，但列車出庫時間已到，他只能悶頭衝回機車頭上，全身濕透到內衣內褲，且不停滴水，椅子、地板上積水一大灘。他將鞋襪脫掉後，試著把腳蹺到冷氣控制箱上，藉上方的小電扇將褲子吹乾，「助理工作是確認號誌與紀錄，坐姿如何不會影響工作」。
他也強調這個姿勢並不舒服，單純是為了「乾燥與安全」，因為柴電老車頭常常漏電接地，若是司機加油門、馬達開始激磁運轉時恰好馬達接地漏電，他將濕淋淋的雙腳踩在積水的R魯鐵地板上，強大電流很可能讓他觸電身亡！
乘務員控訴照片拍攝者「你照到我的光腳丫子，請問你有沒有看到光腳丫子後面打著領帶濕漉漉的我？」、「你不知道前因後果，然後PO一張照片，我就要被機務段處分！你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼中你知道嗎？」
真相曝光後，網友紛紛為他抱不平，認為不少台鐵員工討厭鐵道迷不是沒有原因的，「真的是吃飽太閒」、「這就是為什麼鐵路員工很討厭鐵道迷原因之一」。而原PO遭到撻伐後，也刪文道歉，表示「沒想到後果會那麼嚴重，下次絕對不會再犯」。
也有人呼籲台鐵高層「希望你們可以知道前因後果之後，再來做出適當的處置」、「官方就應該要替這些第一線同仁出面解釋為什麼會有這種狀況發生，使一般人能夠了解……台鐵當局應該要挺身站出來為自己的員工講話，並藉機教育鐵道迷」。
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