助弱勢團體清涼度炎夏 「搶救能源弱勢」即刻行動

聯合報系願景工程與聯合勸募協會攜手開辦「願景工程－即刻行動」專案，呼籲讀者將感動化為行動，協助弱勢者走出困境。三年來陸續回應願景工程推出的偏鄉交通、長照、弱勢兒少餐費、反毒、環境教育等議題，今日（8/26）最新上線方案是「搶救能源弱勢」，邀請民眾捐款協助弱勢團體換裝節能冷氣、設置降溫設備、補助電費等，清涼能度過炎夏。

願景工程在今年六月發表「搶救能源弱勢」專題，報導偏鄉課輔、社福團體因預算有限，擔心排擠食宿、教育經費而不敢開冷氣，也沒有能力更換耗電老舊設備，造成環保和弱勢團體雙輸的困境。

報導刊出後獲得廣大回響，空調設備大廠日立冷氣率先伸出援手，捐贈具備冷暖空調和熱水、節能認證的變頻複合式冷氣，送到屏東縣旭海鄉的旭海小學堂，讓卅多位年幼學童與長者從此有舒適的生活、學習空間，也不用再擔心吹太多冷氣讓電費帳單爆表。

日立冷氣首位台籍社長張簡敏杰表示，公司長期關注偏鄉與弱勢議題，每年平均投入四千萬元於公益計畫，這次也是看到願景工程報導，馬上決定均贈設備。旭海小學堂創辦人潘怡芳說，夏季電費對他們來說一直是沈重負擔；不開冷氣，孩童在高溫下很難用心學習，如今獲得各界援助，終於能以可負擔的電費，讓孩童與長者度過舒適的炎夏。

除了旭海小學堂的案例外，願景工程也呼籲各界向屏東滿州鄉課輔班、南投芳美社區課輔班、家扶基金會等單位伸出援手，或者支持陽光伏特加、台灣綠能公益發展協會等長期關注能源正義議題的單位。此次願景工程與聯合勸募合作專案，就是為了擴大影響力，讓更多有需要的組織能獲得挹注，加緊腳步讓台灣不再有能源弱勢。

自一〇七年十月以來，「願景工程－即刻行動」共募得近一百八十萬元捐款，不但可指定捐助議題，也可由聯勸專業評估後，擇定具有執行力的社福單位接受捐款，並定期回報執行成果。聯合報系願景工程僅做報導推手，不經手任何金流。

「搶救能源弱勢」活動連結：http://ww2.unitedway.org.tw/Donate.aspx?SNo=33&rid=783565D6-8CDF-4A61-BD32-864E8D22D2BC&fw=