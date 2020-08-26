掃到颱風尾！ 中南部今起至周五豪大雨

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天的台灣天氣可以說是掃到颱風尾，雖然今年第8號颱風巴威已經逐漸遠離台灣，目前往北移動到中國長江口東方的海面上，並持續往北移動，不過颱風的尾巴明顯增強台灣的西南風，並挾帶大量水氣。

迎風面的中南部在今天開始到周五之前將很容易下大雨，今天清晨南部的累積雨量已經超過170毫米，氣象局也針對嘉義以南發布豪雨特報，並針對彰化和雲林發布大雨特報。

他說，而今天只是這波西南風水氣影響的開始，明後兩天還是類似的不穩定天氣，另外也要留意風速，強對流除了會造成強降雨之外，也會伴隨強陣風，未來三天若要前往海邊活動，都要特別注意安全。

苗栗以北和東半部的天氣相對穩定，甚至要特別留意高溫，由於北部和東部位於西南風的背風側，容易有沉降氣流，因此天氣相當穩定，溫度也較高，今天甚至在許多地方都有機會出現38度高溫。午後留意熱對流，下雨範圍將從山區延伸到平地。預計這波西南風的影響會持續到周五，周六起降雨將趨緩，周日轉成較穩定的天氣。

賴忠瑋說，接下來要留意菲律賓東方海面上將容易有擾動或低氣壓出現，而且環境相當有利於低壓系統的增強，發展出颱風的機率相當高，目前已有部份全球數值預報模式模擬出會有颱風生成的機會，而且預報的路徑相當接近台灣，雖然變數仍然很大，下周要特別關注。

賴忠瑋說，巴威颱風未來則會持續往北移動，預計在明天白天逐漸影響朝鮮半島北部，其強度目前也已經增強至中度颱風，中心最大風速達每秒鐘40公尺，預計未來24小時還會持續增強，並在明天開始影響朝鮮之前達到巔峰。