台南高雄大雷雨！ 慎防劇烈降雨、雷擊

許多台灣人都愛吃自助式吃到飽（Buffet），尤其五星級飯店的吃到飽餐廳更是受到廣大民眾的喜愛，每每有任何抽飯店自助餐禮券的優惠活動，總會吸引大批民眾參與，就是希望能在五星級飯店享受高檔食材的自助餐。對此，昨（24）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己手頭上剛好有易遊網的旅遊金，因此打算去飯店吃到飽餐廳好好享用，並列出幾家有名的飯店吃到飽，但卻不知道如何選擇，於是就好奇詢問廣大網友「台北吃到飽要選誰？」

2020-08-25 21:49