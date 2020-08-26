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台南高雄大雷雨！ 慎防劇烈降雨、雷擊
中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。避免使用電話(行動電話)或其他帶有插頭的電器，包括電腦等。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。
大雷雨即時訊息示警區域：
台南市：麻豆區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。
高雄市：岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。
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