嘉南高屏豪雨特報！ 彰化雲林大雨 南部易有短時強降雨

西南風增強影響，易有短時強降雨，中央氣象局今天清晨3時30分已發布豪雨特報，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，今天有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局說，今、明兩天西南風增強，中南部地區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區易有短時強降雨，澎湖及金門地區有短暫陣雨或雷雨，今天其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區亦有局部大雨發生的機率。