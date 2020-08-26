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巴威颱風尾威脅大 吳德榮：中南部慎防豪雨成災

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海、再轉向東北方(紅虛線)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海、再轉向東北方(紅虛線)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，巴威颱風受其東側太平洋高壓導引，偏北加速，撲向北朝鮮與大陸東北交界一帶。颱風中心風速已增強至40米/秒，直逼今年最強紀錄的黃蜂43米/秒。

他說，今天至周五台灣持續受其引進的西南風影響，俗稱颱風尾；其所挾帶的水氣，有愈來愈濕、雨量加劇的趨勢。

今天至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高。迎風面南部、中部有強對流發展，應注意防範其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨及豪雨成災；其他地區也有降雨機率。今天北部25至36度、中部24至33度、南部23至32度、東部23至36度。

周六西南風減弱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。周日、下周一另一颱風的外圍雲系為北部、東北部帶來短暫陣雨的機率，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。

下周二西南風迎風面的中南部，清晨、午後皆有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是高溫炎然的天氣。

他說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，模擬其未來強度將比巴威還強。模擬路徑則經琉球附近、長江口外海、再轉向東北方。最新美國(GFS)模式模擬雖漸趨一致，但各國模式仍在調整中，有不確定性，應繼續觀察。

颱風 預報

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