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倫敦建築嘉年華改線上展 邀黃聲遠談台灣建築與防疫

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
倫敦建築嘉年華改以線上方式進行，線上展出台灣建築師訪談與建築作品。圖／取自London Festival of Architecture官網
倫敦建築嘉年華改以線上方式進行，線上展出台灣建築師訪談與建築作品。圖／取自London Festival of Architecture官網

疫情導致世界各大國際展覽喊停或順延，如威尼斯建築雙年展延至明年舉行，倫敦建築嘉年華（London Festival of Architecture）則改以線上方式進行。本屆倫敦建築嘉年華與駐英國代表處文化組合作，邀請黃聲遠錄製「建築大師」系列podcast訪談；另以老屋活化為主題，規劃「修復與新生：臺灣經驗」影音內容，介紹老空間修復新生的各種面貌，與世界分享台灣建築文化的底蘊及脈動。

倫敦建築嘉年華活動策展團隊表示，台灣關注老屋或舊址活化，有不少值得注目的案例，而建築師黃聲遠融入地景自然及在地生活的建築哲學，也令人印象深刻。

黃聲遠接受倫敦建築嘉年華副總監Owen Wainhouse訪談時表示，在台、美兩地求學及執教後，他回到台灣企圖找尋建築的根本。由於喜愛宜蘭居民與自然之間的友善關係，他選擇在宜蘭鄉間沈澱，試圖尋找建築的新語彙，投注心力在小型空間、基礎建設以及當地居民的需求。

至於全球面臨疫情肆虐所帶來的省思，他表示台灣的防疫有成來自於人們重視互相關照，例如主動戴口罩降低彼此傳染風險。至於建築設計則傾向多元靈活、不崇尚大規模，在需避免群聚的新疫情時代展現優勢。

「修復與新生：台灣經驗」共選用3部影片。第一部是公視「藝術很有事」的新銳建築專輯，展現台灣年輕建築師對於原有空間及文化意涵的省思及賦予新生的創意手法，介紹三起獲「ADA新銳建築獎」肯定的案例。

第二部是公視「藝術很有事」的歷史建築專輯，介紹建築師何黛雯與林雅萍合作修復的歷史建築，包括迪化街的「郭怡美商行」與桃園八德中正堂（現為桃園市立圖書館大湳分館），希望藉由細緻而體貼的建築手法，呈現疊加於空間中每個時代的共同記憶，突破對於「修復」的想像，進而詮釋「再生」。

第三部由忠泰建築文化藝術基金會製作的「新富町文化市場」，訴說新富市場重生的故事。從日治時期保留至今，沒落寂靜的閒置空間，經由NGO團隊進駐及林友寒建築師團隊的重新想像，將原本具備買賣、社交功能的空間，進化為飲食教育、在地議題討論的公共場域。

●「修復與新生：台灣經驗」影音系列展期：即日起至9月20日

https://www.londonfestivalofarchitecture.org/the-taiwan-experience/

●「建築大師」podcast訪談–黃聲遠 https://tinyurl.com/y2wnxh24

歷史建築 修復 倫敦

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