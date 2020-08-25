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高記、銀翼接連停業！永康商圈咖啡廳、旅行社也撐不住

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
銀翼餐廳門口貼有暫停營業的公告。圖／讀者提供
銀翼餐廳門口貼有暫停營業的公告。圖／讀者提供

繼「高記」之後，同樣位於永康商圈，已經有約70年歷史的「銀翼餐廳」，近期亦面臨違規使用的因素，而遭北市建管處罰鍰，若未改善，同樣也將面臨斷水斷電的情況。銀翼餐廳目前已於店門口掛出「因故暫停營業」的公告。不過實際詢問員工相關情況，均僅獲得「不知道、不清楚」的答覆。除此之外，當地業者也透露，近期還有旅行社、咖啡廳陸續熄燈。

前身為空軍新生社飲食部的銀翼餐廳，最初原是作為空軍將領招待之用，開放民營之後，以空軍軍徽上的銀色雙翼為名，取名「銀翼」。店內提供有傳統的川、揚菜系，包括有鎮江肴肉、紅燒獅子頭、清炒鱔魚、蔥開煨麵等多種料理，不少政商名流亦是座上嘉賓，2011年時，還曾獲亞洲最佳餐廳第2名的佳績。

但是根據建管處資料顯示，銀翼餐廳的執照原核准用途為1樓店舖，2樓為辦公室，而業者將1、2樓改建為餐廳，乃違規使用。除了已經遭罰30萬元外，並限期於8月底前改善或補辦，否則將斷水斷電。

目前已暫停業的銀翼店門口貼有「本餐廳因故暫停營業，將於最快時間內排除困難，繼續為貴賓服務。事出突然，造成不變，敬請見諒」的相關公告，但實際詢問現場員工，一切均以「不知道、不清楚」作為答覆，也沒有主管願意出來面對。

至於日前宣佈將停業的「高記」，同樣也是因違規使用而將面臨歇業。台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻祥日前即透露，在此波疫情之前，永康街一年有超過一千萬的觀光人次，平均每個月超過100萬人次，年總營業額超過三百億。但是在此波疫情之下受到影響，7月份雖然回流至62萬人次，但中間仍有差距。除此之外，據了解，近期永康商圈還有旅行社門市、紀念品選物店、老字號咖啡廳等店陸續歇業，若高記與銀翼也接連歇業，對於永康商圈勢必也是一股影響。

永康商圈的「銀翼餐廳」，近期也傳出因違規使用遭罰。記者陳睿中／攝影
永康商圈的「銀翼餐廳」，近期也傳出因違規使用遭罰。記者陳睿中／攝影

永康商圈 咖啡廳 空軍

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