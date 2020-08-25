高記、銀翼多次違規將被斷水電 在地里長替業者喊冤

台北市永康商圈又一老店要被斷水斷電，繼70年老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康街附近的川揚料理「銀翼餐廳」也因違規使用挨罰，月底前未改將被罰30萬，並被斷水電，在地里長替業者喊冤，希望政府站在輔導立場協助業者改善，商圈理事長則呼籲業者應符合法令規範，目前無聽聞其他店家再被查。

高記因2、3樓為住宅區，不得作為商業使用，被建管處連續開罰後將斷水電，確定於本月底熄燈；「銀翼餐廳」位於金山南路二段，原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，裁罰2次仍未改，8月底前若未恢復原狀將被斷水斷電，光明里長張惠銓就說，銀翼這兩天都沒開，外面有貼說是內部裝修。

張惠銓表示，以前常帶里民去用餐，煨麵、硝肉都是店內招牌，如今傳要被斷水電，張惠銓也替業者喊冤，「是不是有變通方法？」現在又因疫情經濟不景氣，希望市府能輔導業者，可能申請手續，或補辦項目，論情理法都比較好。

高記位處大安區福住里，里長李欣芠則說，看新聞才知道高記要收攤，她也替業者抱屈，現在時機不好，開間餐廳也不容易，政府應該要站在輔導立場，協助百姓營業，而不是直接斷水電，直說「以後永康街就沒有高記了」，真的很可惜。