他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

許多台灣人都愛吃自助式吃到飽（Buffet），尤其五星級飯店的吃到飽餐廳更是受到廣大民眾的喜愛，每每有任何抽飯店自助餐禮券的優惠活動，總會吸引大批民眾參與，就是希望能在五星級飯店享受高檔食材的自助餐。對此，昨（24）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己手頭上剛好有易遊網的旅遊金，因此打算去飯店吃到飽餐廳好好享用，並列出幾家有名的飯店吃到飽，但卻不知道如何選擇，於是就好奇詢問廣大網友「台北吃到飽要選誰？」

原PO在文中提到，最近他想把旅遊金用在台北飯店的吃到飽，來慶祝弟弟考上北科大，目前他想到的飯店吃到飽有台北晶華酒店的柏麗廳、喜來登大飯店、美福大飯店，再來就是饗食天堂跟漢來海港餐廳，由於他沒吃過飯店吃到飽，因此不曉得除了這些飯店以外還有無其他選擇，預算大概要在一個人1000元左右，最後他就忍不住問道「要從何挑起呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並分享自己的口袋名單，「推饗食和美福，這兩家我最常去」、「香澄小館，超便宜」、「大推東方文華」、「晶華吃十幾年了，真的很讚」、「寒舍艾美聽說也不錯，很多人都大推」、「絕對秒選晶華，其他就算了」、「美福超讚，建議去吃一次看看」、「如果喜歡日本料理就選旭集和食集錦，如果想看夜景就選饗饗」、「美福很貴、食材不新鮮，不推」、「秒選晶華，晚上還有表演可以看」。