又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水斷電

又一家老店熄燈！繼70年歷史「高記」違規使用停業後，老字號「銀翼餐廳」也因同樣原因2次遭罰、累計30萬罰鍰，北市建管處表示，已通知業者限期改善，否則將再罰30萬罰鍰並斷水斷電。

建管處指出，位於金山南路2段的銀翼餐廳的土地使用分區為「商三特」，於1980年取得使用執照，原核准用途1樓為店鋪及自由業事務所、2樓為辦公室。

然而，市府去年執行公安聯合稽查時，發現銀翼餐廳1、2樓擅自改為餐廳，營業面積超過90.75坪（300平方公尺），業者因涉及違規使用，應依法申請變更使用執照，檢管處也依照建築法裁罰6萬元，但業者不符原處分提起訴願，經市府訴願會決議處分無誤，予以駁回。

檢管處表示，該餐廳已連續遭罰2次、累計30元罰鍰，並書面通知業者限期於8月底前改善或補辦手續，否則將再罰30萬並斷水斷電。

記者去電銀翼餐廳，員工支支吾吾表示不方便發表意見，一開始推說有承辦人，要請承辦人對外發言，之後又說承辦人很忙沒空接電話，儘管去電時間已接近打烊時間，店員僅說「很忙」就掛電話，不願回應任何問題。