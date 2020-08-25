桃機第三跑道「先建後遷」 2024完成民眾搬遷、土地取得

為擴大桃園機場能量，政府先前宣示桃機第三跑道要提前五年在2025年完工，交通部與桃機上周卻以「用地取得進度」為由，希望能再恢復成2030年完工，行政院則表達希望加速進行、全力以赴。對此，交通部民航局說，為兼顧國家競爭力提升與繁榮地方發展，將秉持「先建後遷」原則，預計2024年完成民眾搬遷與土地取得，在此期間，桃園國際機場公司將同步辦理第三跑道闢建計畫。

交通部自2010年開始推動桃園航空城計畫，計畫內容包括自由貿易港區、桃園機場第三跑道、桃園市產業專用區與其他住宅、商業區等，總面積3,151公頃，其中由交通部負責推動的部分，包括第三跑道在內，有1,413公頃，並於今年3月通過環評，

民航局表示，第三跑道建設計畫通過環評後，為符合航空城用地內民眾期待，民航局已在行政院協助下，與桃園市政府研商一致拆遷獎勵條件與安置措施，回應民眾安置訴求、給予合理搬遷期程，目前規畫於2024年完成特定區內民眾搬遷。

民航局表示，根據行政院要求，桃機公司已經同步辦理第三跑道工程規劃設計等先期作業，並提報建設計畫，後續將視相關工程規劃設計檢討辦理情形，並配合土地取得進度積極趕辦第三跑道工程，再研議是否恢復原核定之興建完成目標年或另評估合理的完工期程。