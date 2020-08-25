國旅補助提前結束？民眾怨：響應「分流」卻被懲罰

為了振興國旅，交通部觀光局7月推出安心旅遊補助，不過卻剛好遇上暑假出遊潮，各地都出現大批觀光人潮。根據交通部統計，截至本月中旬，已有超過400萬民眾參與，原本編列的39億元預算，僅剩3億元，補助「水位吃緊」，補助期限原本規畫到10月底，如今卻可能在9月上旬就提前結束。

儘管觀光局對此已擬定三方案，包括向政院爭取預算加碼，或是補助額度減半，不過若是預算沒有爭取到，補助也不排除提早結束。

安心旅遊補助可能提早結束的消息傳出後，立刻引發不少民眾不滿，有民眾抱怨，當初響應政府「分流」政策，特別避開暑假旺季，選在九月再出遊，如今補助卻可能提早取消，實在太扯了，感覺自己好像被政府耍了一樣。

此外，也有民眾質疑，當初交通部長林佳龍都一直在打包票，說補助會到十月底，還呼籲民眾分流，如今卻說會提早結束，難道又要怪民眾「不聰明」嗎？呼籲中央應挹注費用，不能讓響應分流的民眾感覺像是被「懲罰」。