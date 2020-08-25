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北市府：銀翼餐廳違反建築法 8月底未改善斷水電

中央社 / 台北25日電
台北市建管處今天表示，金山南路2段「銀翼餐廳」原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，業者改成餐廳，裁罰2次未改善，要求8月底回復原用途，否則依建築法連罰，斷水斷電。圖／本報資料照片
台北市建管處今天表示，金山南路2段「銀翼餐廳」原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，業者改成餐廳，裁罰2次未改善，要求8月底回復原用途，否則依建築法連罰，斷水斷電。圖／本報資料照片

北市建管處今天表示，金山南路2段「銀翼餐廳」原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，業者改成餐廳，裁罰2次未改善，要求8月底回復原用途，否則依建築法連罰，斷水斷電。

北市府建築管理工程處表示，位於金山南路2段的銀翼餐廳是民國69年領有使用執照，核准用途1樓為店舖、2樓為辦公室，土地使用分區為「商三特」。

建管處指出，市府在108年執行公安聯合稽查，發現1樓、2樓皆改為餐廳，營業面積超過300平方公尺，業者依法應申請變更使用執照，後續也依建築法先裁罰新台幣6萬元，但業者不服原處分提起訴願，經市府訴願會決議處分無誤，予以駁回。

建管處表示，去年至今年，共裁罰業者2次，累計金額達30萬元，已通知業者限期8月底改為原核准用途或補辦手續，否則連續處罰外，並執行斷水斷電。

永康街「高記」餐廳因核准建物用途有變動，建管處經開罰業者未改善，要求8月底前回復成1樓為店舖，2、3樓為住宅，否則依建築法罰30萬元，斷水斷電，餐廳最快恐月底熄燈。

據「銀翼」餐廳官網介紹，餐廳前身是空軍新生社飲食部，是專門招待空軍將領，開放民營後為紀念歷史不忘空軍根源，以空軍軍徽翱翔高空銀色雙翼為名，取名銀翼。銀翼在台北已陪伴眾多顧客走過近70個年頭，堅持呈現古老傳統川揚菜系美味佳餚。

空軍 建築 北市

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