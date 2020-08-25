國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

交通部觀光局七月推出安心旅遊補助，卻剛好遇上暑假國旅出遊潮大爆炸，各地都湧現大批觀光人潮。根據交通部統計，截至8月中旬，已有超過400萬民眾參與，初估帶動產值超過7倍。不過原本編列的39億元預算，計畫補助期限到十月底，如今卻因為國旅爆量，預算提前「水位吃緊」。

據了解，39億元預算如今已使用約36億元，換句話說，補助僅剩3億元左右，遭民眾擔憂是否有可能提前就結束補助。

據了解，觀光局對此已擬定三方案，分別是爭取預算加碼、補助額度減半、以及補助提早截止等，會全力向政院及立院爭取。若是水位無法回補，補助恐將被迫提早結束。

交通部官員表示，新冠肺炎重創觀光旅遊業，連帶影響國內消費及周邊產業從業人員的生計，為降低衝擊，因此提出紓困振興計畫，希望可以為觀光業注入動能。不過國旅爆熱雖帶動驚人的周邊產值，卻也導致原先打算用到10月底的預算，提早在8月底就水位吃緊，恐只能撐到9月上旬。

官員透露，觀光局內目前正在擬三個應變方案，第一是爭取行政院加碼補助，推估若加碼34億元，讓全案如期執行至10月底，可帶動1305萬人次出遊，國旅內需「食、宿、遊、購、行」直接間接效益至少約500億元。

不過官員也表示，若行政院、立法院不同意加碼，可能會就紓困振興預算中，由交通部主管之項目內移緩濟急，移撥約16億元，不過若是要如期至10月底，補助額度勢將減半。

包括自由行住宿補助每人1千元補助可能減半為5百元，離島加碼也恐將取消；另團遊優惠也將從每團3至7萬元降至1.5萬元。不過由於該方案恐引發消費糾紛，觀光局希望盡力爭取，避免變動執行中的政策。

交通部官員強調，若行政院、立法院不同意加碼，也不同意交通部以移緩濟急的方式移撥經費，則可能在既有39億元預算執行完畢後，即宣布安心國旅補助「完成階段性任務」提早結束。

觀光局評估，由於目前國旅正開始回流西部及北部，加上暑假結束，此時取消恐將衝擊產業，三倍券若未搭配國旅，也可能轉為替代性消費少振興效果，相關產業甚至提早出現歇業潮和失業潮。

交通部強調，安心國旅相關應變方案，目前尚由觀光局研擬中，由於安心國旅屬紓困振興的國家重大政策，且已有顯著的振興效益，將全力向行政院及立法院爭取加碼，希望在紓困振興的同時，也透過補助支持合法旅宿及開發精緻、深度旅遊的業者，促進台灣的觀光旅遊業轉型升級。