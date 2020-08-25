男子咬合不正長期脹氣 3D列印輔助正顎手術改善

張男先天咬合不正，吃東西僅靠臼齒簡單磨碎食物就下肚，導致長期脹氣，張男接受3D列印輔助正顎手術，改善中臉塌陷，修正下巴比例，術後進行復健，解決脹氣等問題。

42歲的張男因先天遺傳導致咬合不正，年輕時吃東西都只靠著臼齒將食物簡單磨碎就囫圇下肚，當時不以為意，等到邁入中壯年後出現長期脹氣問題，張男想起牙醫曾提醒咬合不正會影響消化系統，因此前往彰化基督教醫院求診。

彰基口腔外科醫師蘇竣揚今天接受媒體聯訪時指出，張男的父親、母親等人都有不同程度的戽斗，家庭牙醫師提醒他咬合狀況會越來越不好，全口31顆牙齒，只剩下3顆有咬合功能，張男曾求診名醫，被告知要把骨頭切成4段再進行位移，而他幫張男進行評估，建議進行3D正顎模擬，模擬未來臉型的改變趨勢。

蘇竣揚指出，張男進行上下顎的正顎手術，先讓上顎順時針旋轉，再讓下巴後退，如此改善中臉塌陷，讓中臉豐滿，以及修正下巴比例，讓下巴縮短，手術隔天就出院，術後張男也配合積極復健，進行張口練習還有輕柔咀嚼練習，讓臉部皮膚以及肌肉恢復彈性。

蘇竣揚提醒民眾，忽略咬合不正很有可能導致問題越來越嚴重，使得生活品質、營養攝取甚至健康狀況受到影響，如果有咬合不正狀況，建議可到門診進行諮詢。