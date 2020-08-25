快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

男子咬合不正長期脹氣 3D列印輔助正顎手術改善

中央社 / 彰化25日電

張男先天咬合不正，吃東西僅靠臼齒簡單磨碎食物就下肚，導致長期脹氣，張男接受3D列印輔助正顎手術，改善中臉塌陷，修正下巴比例，術後進行復健，解決脹氣等問題。

42歲的張男因先天遺傳導致咬合不正，年輕時吃東西都只靠著臼齒將食物簡單磨碎就囫圇下肚，當時不以為意，等到邁入中壯年後出現長期脹氣問題，張男想起牙醫曾提醒咬合不正會影響消化系統，因此前往彰化基督教醫院求診。

彰基口腔外科醫師蘇竣揚今天接受媒體聯訪時指出，張男的父親、母親等人都有不同程度的戽斗，家庭牙醫師提醒他咬合狀況會越來越不好，全口31顆牙齒，只剩下3顆有咬合功能，張男曾求診名醫，被告知要把骨頭切成4段再進行位移，而他幫張男進行評估，建議進行3D正顎模擬，模擬未來臉型的改變趨勢。

蘇竣揚指出，張男進行上下顎的正顎手術，先讓上顎順時針旋轉，再讓下巴後退，如此改善中臉塌陷，讓中臉豐滿，以及修正下巴比例，讓下巴縮短，手術隔天就出院，術後張男也配合積極復健，進行張口練習還有輕柔咀嚼練習，讓臉部皮膚以及肌肉恢復彈性。

蘇竣揚提醒民眾，忽略咬合不正很有可能導致問題越來越嚴重，使得生活品質、營養攝取甚至健康狀況受到影響，如果有咬合不正狀況，建議可到門診進行諮詢。

手術 復健 牙醫

延伸閱讀

下士受訓互毆遭打斷下巴還被記過 空軍：無偏袒不公

四川連降暴雨 宜賓購物廣場路面塌陷21輛車墜坑

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

可怕口罩痘！輕熟女爛下巴 醫師出招搶救危肌

相關新聞

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

交通部觀光局七月推出安心旅遊補助，卻剛好遇上暑假國旅出遊潮大爆炸，各地都湧現大批觀光人潮。根據交通部統計，截至8月中旬，...

雨彈來了！ 中南部明起慎防大雨 北部27日起有雨

受到西南風增強影響，中央氣象局表示，明天台灣中南部地區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區易有短時強降...

北市府：銀翼餐廳違反建築法 8月底未改善斷水電

台北市建管處今天表示，金山南路2段「銀翼餐廳」原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，業者改成餐廳，裁罰2次未改善，要求8月底...

牛朗織女背後大滿月？天文學家：Google不懂七夕

今天是七夕情人節，牛郎星、織女星將在夜空相會，網路搜尋引擎Google也在首頁換上牛郎織女登鶴橋應景一下，不過疑似「滿月...

獨／月底連收3間店！「太陽蕃茄拉麵」退出桃園、台南

來自日本的「太陽蕃茄拉麵」近日於官方粉絲團宣佈，因租約到期因素，包括桃園台茂店、桃園統領店，以及台南西門店，將分別於8月...

捕不到秋刀魚漁獲量剩十分之一 專家：洄游路徑改變

高雄市有80多艘漁船在海上作業，每年6至11月是產季，中秋節前後最集中，但目前與去年同期比較，約只有10％到貨量，目前都...

明年元旦起限制含汞產品輸入 違者最高罰6千元

環保署今天公告訂定「限制含汞產品輸入」，明年1月1日起，含汞的開關、濕度計、壓力計、溫度計等禁止輸入，違者可罰鍰1200...

新加坡登革熱疫情史上最高 出國防蚊有這些症狀要留意

國際航班陸續復飛，與東南亞商業往來等逐步恢復，衛福部疾病管制署今提醒，新加坡登革熱疫情史上最高，出國除了防新冠肺炎，也要...

花蓮秀林鄉「地牛」翻身 規模3.5、最大震度2級

今天下午3時57分，花蓮秀林鄉發生規模3.5地震，地點位在花蓮縣政府北方24.3公里，地震深度17.2公里。氣象局表示，...

網購年產8千萬個包裝箱 環保署擬推循環箱最快十月上路

台灣網購業興盛，每年營收超過1600億元，若以單筆消費平均2千元推估，一年至少製造8千萬個包裝箱，造成環境巨大負擔。

開學周在即 國內腸病毒上升5％蠢蠢欲動

因新冠肺炎，今年國內腸病毒疫情幾乎沒有流行，但據衛福部疾管署監測發現，雖台灣腸病毒疫情攘在低谷，但上周疫情上升5％，與各...

公費流感疫苗10月5日開打 莊人祥鼓勵一般民眾自費接種

有許多學者預測新冠肺炎可能在秋冬再次大爆發，屆時若流感疫情也進入流行期，未來新冠肺炎與流感的臨床判斷上將更加困難，衛福部...

熱門新聞

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

「潮橘、月河藍月夜色中衛口罩」來囉！蝦皮超市8/26兩時段限時限量開賣

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

不怕有報應？錐麓古道百年觀音像臉遭刮花 太管處追凶

熱爆！超商「缺冰塊」只能喝熱飲...全台曝災情 業者回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。