快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

明年元旦起限制含汞產品輸入 違者最高罰6千元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

環保署今天公告訂定「限制含汞產品輸入」，明年1月1日起，含汞的開關、濕度計、壓力計、溫度計等禁止輸入，違者可罰鍰1200元至6000元。

汞對於環境、人體健康會產生危害，加上電子儀器及消費性電子產品發展，含汞產品使用需求日益降低，環保署配合「汞水俣公約」，今天公告「限制含汞產品輸入」，110年1月1日上路。

環保署指出，將禁止含汞開關及繼電器、普通照明用途高壓汞燈，以及氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計及血壓計等非電子測量儀器輸入，但不含包裝在大型設備中或用於高精度測量者。

環保署說，若含汞產品是為了保護民眾和軍事用途所需，以及用於研究、儀器校準或用於參照標準，以及無法取得適當無汞替代產品項目，可出具證明文件，經中央主管機關審核查準，就可輸入。

若違反法規輸入含汞產品，可依廢棄物清理法第51條，處以1200元至6000元以下罰鍰，經限期未完成改善者，得按日連續處罰。

環保署 廢棄物

延伸閱讀

網購年產8千萬個包裝箱 環保署擬推循環箱最快十月上路

澎湖減塑輕旅行 飲水機及智慧資源回收機啟用

台南農地遭埋爐渣 環保署：限期清除前禁止糧食耕作

離岸風機威脅飛安 桃機第3跑道難產？

相關新聞

牛朗織女背後大滿月？天文學家：Google不懂七夕

今天是七夕情人節，牛郎星、織女星將在夜空相會，網路搜尋引擎Google也在首頁換上牛郎織女登鶴橋應景一下，不過疑似「滿月...

獨／月底連收3間店！「太陽蕃茄拉麵」退出桃園、台南

來自日本的「太陽蕃茄拉麵」近日於官方粉絲團宣佈，因租約到期因素，包括桃園台茂店、桃園統領店，以及台南西門店，將分別於8月...

新加坡登革熱疫情史上最高 出國防蚊有這些症狀要留意

國際航班陸續復飛，與東南亞商業往來等逐步恢復，衛福部疾病管制署今提醒，新加坡登革熱疫情史上最高，出國除了防新冠肺炎，也要...

公費流感疫苗10月5日開打 莊人祥鼓勵一般民眾自費接種

有許多學者預測新冠肺炎可能在秋冬再次大爆發，屆時若流感疫情也進入流行期，未來新冠肺炎與流感的臨床判斷上將更加困難，衛福部...

開學周在即 國內腸病毒上升5％蠢蠢欲動

因新冠肺炎，今年國內腸病毒疫情幾乎沒有流行，但據衛福部疾管署監測發現，雖台灣腸病毒疫情攘在低谷，但上周疫情上升5％，與各...

明年元旦起限制含汞產品輸入 違者最高罰6千元

環保署今天公告訂定「限制含汞產品輸入」，明年1月1日起，含汞的開關、濕度計、壓力計、溫度計等禁止輸入，違者可罰鍰1200...

花蓮秀林鄉「地牛」翻身 規模3.5、最大震度2級

今天下午3時57分，花蓮秀林鄉發生規模3.5地震，地點位在花蓮縣政府北方24.3公里，地震深度17.2公里。氣象局表示，...

網購年產8千萬個包裝箱 環保署擬推循環箱最快十月上路

台灣網購業興盛，每年營收超過1600億元，若以單筆消費平均2千元推估，一年至少製造8千萬個包裝箱，造成環境巨大負擔。

男子肩膀痛到穿衣都有困難 肩關節囊擴張術治療五十肩

新竹一名58歲的王姓男子，2個月前搬運重物時拉傷肩膀，引起肩膀疼痛無力，起初以為症狀會逐漸減輕而不以為意，未料疼痛不減反...

秋刀魚鬧魚荒！捕抓量僅10％ 高雄尚無漁船靠岸卸貨

今年中秋節可能買不到新鮮秋刀魚！高雄是秋刀魚捕撈重鎮，中秋節前後最多魚貨，近來日本漁船傳出捕撈量只有1％，台灣情況也極慘...

七成台大護理師報加班遭主管施壓 工會怒請勞動局檢查

小陳是台大醫院企業工會成員，擔任內科護理師近三年，即便疫情期間，病房仍舊住滿複雜病人。她試圖依照真實上下班時間打卡，包括...

七夕別亂拍親密照！婦援會：數位性暴力案增 2天就1件

今天是七夕情人節，情侶放閃之際，也可能有潛在的親密關係暴力。婦女救援基金會今指出，近年數位性暴力層出不窮，統計7月1日至...

熱門新聞

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

「潮橘、月河藍月夜色中衛口罩」來囉！蝦皮超市8/26兩時段限時限量開賣

不怕有報應？錐麓古道百年觀音像臉遭刮花 太管處追凶

哥帶女友回家住趕不走 網看房間照崩潰：實在太噁了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。