明年元旦起限制含汞產品輸入 違者最高罰6千元

環保署今天公告訂定「限制含汞產品輸入」，明年1月1日起，含汞的開關、濕度計、壓力計、溫度計等禁止輸入，違者可罰鍰1200元至6000元。

汞對於環境、人體健康會產生危害，加上電子儀器及消費性電子產品發展，含汞產品使用需求日益降低，環保署配合「汞水俣公約」，今天公告「限制含汞產品輸入」，110年1月1日上路。

環保署指出，將禁止含汞開關及繼電器、普通照明用途高壓汞燈，以及氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計及血壓計等非電子測量儀器輸入，但不含包裝在大型設備中或用於高精度測量者。

環保署說，若含汞產品是為了保護民眾和軍事用途所需，以及用於研究、儀器校準或用於參照標準，以及無法取得適當無汞替代產品項目，可出具證明文件，經中央主管機關審核查準，就可輸入。

若違反法規輸入含汞產品，可依廢棄物清理法第51條，處以1200元至6000元以下罰鍰，經限期未完成改善者，得按日連續處罰。