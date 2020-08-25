新加坡登革熱疫情史上最高 出國防蚊有這些症狀要留意

國際航班陸續復飛，與東南亞商業往來等逐步恢復，衛福部疾病管制署今提醒，新加坡登革熱疫情史上最高，出國除了防新冠肺炎，也要落實防蚊措施，回國後若有發燒頭痛等疑似症狀儘速就醫，國內民眾平時應做好環境孳生源清除，避免讓登革熱有機可乘。

今年國內外忙於新冠肺炎防治，夏季熱議的登革熱，今年較少出現在民眾面前，但其實據疾管署統計，今年截至目前，國內累計14例本土登革熱病例，13例居住桃園市，1例居住新北市，桃園市桃園區長安里周邊群聚至8月22日監測期滿無再新增病例。

另有58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多，近1個月有2例分別自印尼及越南移入。監測資料顯示，東南亞國家疫情多處高峰或流行期，泰國、新加坡、寮國及印尼病例數高於近年同期，其中新加坡已逾史上最大疫情(2013年全年總數22170例)。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬提醒，地方政府針對自東南亞入境居家檢疫對象，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，並加強登革熱檢驗。

蘇家彬也說，近日國內各地持續有降雨機會，雨後若未及時清理環境積水容器，易成為病媒蚊孳生的溫床，籲請民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，此外，下周起各級學校陸續開學，提醒學校動員全校師生全面檢視校園中是否有潛在孳生源，以降低病媒蚊孳生的風險。

民眾如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。