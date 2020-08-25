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網購年產8千萬個包裝箱 環保署擬推循環箱最快十月上路

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
PChome擬與中華郵政i郵箱合作回收網購箱。記者吳姿賢／攝影
PChome擬與中華郵政i郵箱合作回收網購箱。記者吳姿賢／攝影

台灣網購業興盛，每年營收超過1600億元，若以單筆消費平均2千元推估，一年至少製造8千萬個包裝箱，造成環境巨大負擔。

環保署去年拍板網購包裝減量指引，希望三年內推動網購循環箱，最快十月上路，雙北及桃園地區先試辦，有四家網購平台業者加入，民眾收到網購箱子不用丟棄，可以拿到各回收據點，讓箱子循環使用。

許多民眾從網拍購買小商品，送來的卻是大箱子，而且用完以後通常直接丟棄或送到資源回收場，導致資源浪費，利用效率太低。

為了不讓網購箱「即收即丟」，環保署去年擬定網購包裝減量指引，網購業者應於111年底前使用一成以上的循環箱或循環袋，並建置回收流程，「不要收到箱子後就當垃圾丟掉」。例如業者先收取10元或20元的循環箱押金，消費者取貨確認無誤後，可將循環箱拿到超商或社區回收站，才能取回押金。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，目前已經有四家網購平台業者願意加入循環箱試辦計畫，分別是PChome、momo購物網、台塑購物網及直接跟農夫買。每家業者合作的回收據點不同，PChome想與中華郵政的i郵箱合作，正在談細節，由於PChome去年就開始考慮建制回收系統，因此進度較快，最快十月就上路。

賴瑩瑩說，momo購物網將與台灣大哥大門市合作，台塑購物網則會跟加油站合作，建立回收據點。至於「直接跟農夫買」農產購物網站，將由宅配物流業者到府收送。「直接跟農夫買」將在雙北、桃園地區試辦，其他三家平台則在雙北試辦，目前相關細節都還在討論當中。

為提升消費者使用網購循環箱誘因，賴瑩瑩指出，購物平台可能會提出購物折抵方案，環保署也可以發放綠點給民眾，先從部分地區試辦，希望未來可以繼續拓展並達到示範作用。

購物網 網購 環保署

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