七成台大護理師報加班遭主管施壓 工會怒請勞動局檢查

小陳是台大醫院企業工會成員，擔任內科護理師近三年，即便疫情期間，病房仍舊住滿複雜病人。她試圖依照真實上下班時間打卡，包括因交接班、寫紀錄而延長的工時。但工作量之大，早已不是菜鳥的小陳，卻連吃飯時間都擠不出來，每天仍超時兩小時以上。小陳的主管體恤基層，核准較多加班時數，就受到部門高層頻繁關切，吃緊的白班人力還因此被縮減一人，報復意味濃厚。

主管願意核准加班，小陳還算是幸運的少數。台大醫院企業工會今召開記者會公布護理師加班申報情形調查結果，工會顧問郭豐慈表示，分析256份有效問卷發現，五成員工每周超時兩次以上、六成員工申報加班常常或總是遇到困難、七成員工報加班受阻礙原因是主管壓力。

郭豐慈說，工會反應加班問題已逾一年，護理部高層都說絕無阻擋，且官方數據換算2700位護理師平均每人每月只加班10小時，但工會申訴卻雪片般飛來，實際加班時數遠遠超過官方數據。

小陳說，護理師白班人床比是1比6，小夜班1比13，大夜班高達1比17，為了維持照護品質，製作護理紀錄和交班都是必要工作。但護理工作充滿各種突發事件，例如要急救、給藥、重放管路，常得等處理一個段落才有時間補打紀錄，病況複雜的病人多，也要花較久時間才能完成交接。五月工作量大，小陳單月加班時數就超過54小時。

小陳表示，當護理人員開始鼓起勇氣送出加班單、反應人力不足，主管原本也站在基層這邊，沒想到院方處理方式竟是「解決提出問題的人」，迫使主管打壓下屬，基層同仁都很失望。工作量滿載又持續缺人之下，單位士氣很差，七、八月各來一個新人，都已經離職。

資歷五年的台大醫院內科護理師小郭說，報加班要經病房護理長、督導、護理部副主任、主任等四層核准，通常在前兩層壓力就很大了。報半小時加班可能得花了一個半小時跟主管據理力爭，自然打退堂鼓。也看過護理拉著公職護理師，抱怨報加班的非公職護理師，或是公然檢討報加班者，要大家評評理，連資歷三十年的優秀學姊也不能倖免，只因報加班，就被酸能力差。

工會顧問陳愛蓉表示，部門主管為了減少報加班想出各種方法。有的病房主管要求護理師提早上班進行準備工作，有的要求護理師不論病人人數或病情輕重都要半小時內完成交班，有是說除非有急救，否則再怎麼忙、幫忙分身乏術的同事，都不算加班；就算最後願意給報加班，時數也會被討價還價、打折扣。