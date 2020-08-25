七夕別亂拍親密照！婦援會：數位性暴力案增 2天就1件

今天是七夕情人節，情侶放閃之際，也可能有潛在的親密關係暴力。婦女救援基金會今指出，近年數位性暴力層出不窮，統計7月1日至8月18日的媒體報導，短短49天中就有30件「數位性暴力」相關案件，等於平均1至2天就可能發生1案，婦援會在這一個半月也接獲16件求助案例，且根據過往接獲案件統計，兩造關係高達4成5為前任或現任伴侶。

婦援會執行長杜瑛秋表示，婦援會從2015年成立「裸照外流不是你的錯」諮詢專線，根據至今服務過近4百位的人次統計，女性所佔被害人高達9成，求助年齡又以21至25歲佔最多，顯示除已婚親密暴力案件，年輕學子間發生親密關係暴力案件的比例也相當高，且隨著網路遊戲、社群軟體盛行，求助年齡層有年輕化的趨勢，受害者年齡層降至國高中、甚至國小生都有。

杜瑛秋說，有時候加害人透過親密關係間的脅迫，讓被害人不得不同意被拍攝，無法拒絕，也有在網路遊戲上遭誘騙，以裸露照交換點數等，根據婦援會服務案件裡的統計，約3成2是雙方合意拍攝、2成7為被害人自拍，但其中涉及被誘騙，另外有近2成遭到偷拍。

婦援會董事長葉德蘭說，許多女性被害人因為害怕關係維繫不下去，不敢拒絕對方要求，甚至許多數位性暴力案件都是加害人行「以愛之名，行暴力之實」下發生的，同時，在厭女社會氛圍下，實在不易讓被害人發聲，因此，婦援會期盼透過宣導影片的「教育」，讓這些被害人願意勇敢站出來求助。

長期協助受暴婦女訴訟案件的律師紀冠伶指出，除了被害人求助，大眾也可以協助不散布影像，如果看到就把影片刪除。

針對數位性暴力受害者，婦援會擬定社會與心理評估及處置、人身安全、陪同服務、司法服務、網路影像下架等協助，此外，也持續推動「侵害個人性私密影像防制條例」草案，期盼立法院最快能在下個會期促成立法。