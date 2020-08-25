免醫院住一晚 陽大、交大、中華電推智慧居家睡眠照護

全台慢性失眠症盛行率為10.7％，平均每十人就有一人飽受睡眠障礙困擾。但是要做睡眠檢查必須到醫院住一晚，且預約掛號一等就是半年，只好服用安眠藥，無法精準改善失眠問題。陽明大學、交通大學和中華電信三方簽署合作備忘錄，將從發展「智慧居家睡眠照護方案」開始，共同發展5G、AIoT（智慧物聯網）先進智慧醫療服務。

因應5G時代來臨，AloT智慧醫療發展趨勢看好，甫通過合併案的陽明大學與交通大學，今與中華電信簽訂產學技術合作意向書，整合陽大與交大在醫療與電子資訊技術方面的兩大強項，共同發智慧醫療應用服務，未來更將計畫合作建置智慧醫院。

陽明大學校長郭旭崧表示，陽明大學的創校宗旨便是服務偏鄉，然而光把醫師送去偏遠地區「是不行的」，不光是家人、小孩的生活求學問題，醫療技術也必須有後援，否則不會長久。

而偏鄉醫療最重要的是要解決「廣義的交通問題」，因此若能結合產業界的通路與交大的技術，加上陽大了解如何運用、發展於遠距、智慧醫療，造福更多患者。

這次的合作案，將先從發展「智慧居家睡眠照護方案」開始。陽明大學腦科學研究所教授、北榮睡眠醫學中心主治醫師楊智傑表示，睡眠障礙是台灣重大公共衛生議題，2018年安眠藥服用人數便達426.5萬人、數量超過 9億顆。

但睡眠問題除了精神相關問題還要考慮日夜節律等生理問題，必須透過檢測加以瞭解，才能真正解決。但過去病人要檢測必須到醫院住一晚，全台雖有52家睡眠中心，但平均等候時間長達3至6個月。

三方合作後，將整合中華電信的健康雲，透過智慧睡眠診斷平台先行檢測，再讓病患居家以心電訊號或血氧濃度蒐集生理資訊，由陽大AI智能睡眠平台進行診療分析，再安排後續治療。

交通大學代理校長陳信宏則表示，推動智慧醫療是交通大學未來發展主軸，未來也將整合生醫、物聯網、大數據、電資光通、機械、材料等跨領域研發能量，成立智慧醫院。