男主動脈剝離拖了兩天才手術 醫慶幸術後平安

一名55歲男子抽菸近40年，上月底突然感到胸悶、胸痛，以為吃止痛藥可緩解，卻遲不見效，直到去急診才查出是主動脈剝離，並拖了兩天才進行手術，所幸術後已轉危為安。

男患者說，他從事勞力工作，日前突然感到一陣胸悶劇痛，原以為是在烈日下工作所致，便不以為意，僅自行購買止痛藥緩解，隨後又連續胸痛，嚇得他趕緊赴醫，原本想延至慶祝父親節後再接受治療，所幸在父親的堅持下手術，術後恢復良好。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐說，患者發生胸痛當下，先前往其他醫院急診，經電腦斷層檢查確診為主動脈剝離，此症為致命性的心臟殺手；且根據統計，患者發病後每小時即增加百分之一的死亡率，至少半數病人在病發後48小時內會死亡，因此當他轉院至亞大醫院後，便緊急安排手術。不過因患者個人考量，拖了兩天後才動刀，所幸術後順利恢復且無併發症。

他說，主動脈剝離是指主動脈內膜破裂後，血液從真腔（血液原本流動之處）進入假腔（因結構受傷而產生的裂縫處夾層），使得主動脈送到各器官的血流受到影響，就會產生缺血性症狀，往往導致腸缺血壞死、腦中風、急性腎衰竭、急性心衰竭，甚至死亡。

劉殷佐強調，主動脈剝離的危險因子包括未良好控制高血壓、抽菸導致動脈粥狀硬化、遺傳性疾病、主動脈瓣膜缺陷、高強度重量訓練或使用古柯鹼等，一旦民眾突然感到撕裂性的胸痛和上背痛，痛感延伸至脖子或下背，就有可能為主動脈剝離。此外，主動脈剝離發生處不同，受影響的器官不同，若有喘不過氣、腹痛、腰痛、意識不清等症狀，也應懷疑為主動脈剝離所致。

他提醒，若患有高血壓的民眾，平時應控制血壓，有抽菸習慣也必須戒除，並維持適當體重，才能預防主動脈剝離悲劇發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康