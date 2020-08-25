夏日獨木舟之旅 熟男雙腿竟曬爆成「紫芋」

夏日出遊水上活動時要小心。45歲陳先生，日前把握暑假尾聲，與家人安排熱門的獨木舟戲水之旅，但未防曬、僅穿輕便上衣短褲就上場，沒想到一趟4小時獨木舟之旅下來，雙腿嚴重曬傷、起水泡，呈現「紫芋」般顏色，嚇得趕緊就醫，曬傷程度已達真皮層。

收治該男子的書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，患者就醫時表示從上午8點划到中午12點，一時大意未作任何防曬措施，過程中也忽略刺痛感、不知已曬傷，隔天又參加步道行程，由於沒有休息加上褲子不斷摩擦雙腳，曬傷部位受損更嚴重，就醫時下肢腫脹、疼痛不已，腿部佈滿大小水泡。

所幸患者經治療後，腿部曬傷發炎狀況改善許多，已叮囑該男恢復期要多抬腳休息，不要讓雙腳皮膚受外力磨擦，以免水泡發炎惡化。

黃季怡說，曬傷是由於皮膚過度接觸紫外線，產生紅腫、刺痛及發熱的症狀，曬傷範圍若達真皮層，皮膚發炎反應會更嚴重，出現水泡、滲出液，甚至有脫水的危機。當曬後皮膚出現刺痛感，即是曬傷的警訊，當下可以流動冷水沖或溼敷患部降溫，並補充水份及電解質，讓曝曬的傷害降低。而曬後恢復期也很重要，她說過去曾遇過曬傷患者治療後不到幾天，以為沒事又外出運動，結果水泡惡化又趕緊回診。

她說，曬後治療首要鎮定舒緩，如果有水泡或傷口須就醫治療，適時補充維生素C及蛋白質幫助傷口癒合，曬傷後的10至14天是恢復期，此時皮膚還很脆弱，盡量讓患部休息，不要外出曝曬，注意衣著材質，不要磨擦皮膚，避免傷口再度感染。

此外，她表示，防曬措施一定要確實，臨床上以耳朵及頸後是容易被忽略的防曬部位，除了勤擦防曬品，可搭配物理性遮蔽方式如穿著長袖或防曬衣物保護皮膚，適時補充水份，才能降低曬傷的機會。