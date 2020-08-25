快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日獨木舟之旅 熟男雙腿竟曬爆成「紫芋」

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
民眾夏日出遊時要小心，一名男子參加夏日獨木舟之旅，由於未防曬，雙腿竟嚴重曬傷。圖／書田診所提供
民眾夏日出遊時要小心，一名男子參加夏日獨木舟之旅，由於未防曬，雙腿竟嚴重曬傷。圖／書田診所提供

夏日出遊水上活動時要小心。45歲陳先生，日前把握暑假尾聲，與家人安排熱門的獨木舟戲水之旅，但未防曬、僅穿輕便上衣短褲就上場，沒想到一趟4小時獨木舟之旅下來，雙腿嚴重曬傷、起水泡，呈現「紫芋」般顏色，嚇得趕緊就醫，曬傷程度已達真皮層。

收治該男子的書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，患者就醫時表示從上午8點划到中午12點，一時大意未作任何防曬措施，過程中也忽略刺痛感、不知已曬傷，隔天又參加步道行程，由於沒有休息加上褲子不斷摩擦雙腳，曬傷部位受損更嚴重，就醫時下肢腫脹、疼痛不已，腿部佈滿大小水泡。

所幸患者經治療後，腿部曬傷發炎狀況改善許多，已叮囑該男恢復期要多抬腳休息，不要讓雙腳皮膚受外力磨擦，以免水泡發炎惡化。

黃季怡說，曬傷是由於皮膚過度接觸紫外線，產生紅腫、刺痛及發熱的症狀，曬傷範圍若達真皮層，皮膚發炎反應會更嚴重，出現水泡、滲出液，甚至有脫水的危機。當曬後皮膚出現刺痛感，即是曬傷的警訊，當下可以流動冷水沖或溼敷患部降溫，並補充水份及電解質，讓曝曬的傷害降低。而曬後恢復期也很重要，她說過去曾遇過曬傷患者治療後不到幾天，以為沒事又外出運動，結果水泡惡化又趕緊回診。

她說，曬後治療首要鎮定舒緩，如果有水泡或傷口須就醫治療，適時補充維生素C及蛋白質幫助傷口癒合，曬傷後的10至14天是恢復期，此時皮膚還很脆弱，盡量讓患部休息，不要外出曝曬，注意衣著材質，不要磨擦皮膚，避免傷口再度感染。

此外，她表示，防曬措施一定要確實，臨床上以耳朵及頸後是容易被忽略的防曬部位，除了勤擦防曬品，可搭配物理性遮蔽方式如穿著長袖或防曬衣物保護皮膚，適時補充水份，才能降低曬傷的機會。

防曬 患者 獨木舟

延伸閱讀

2020上半年開架防曬熱賣排行榜Top 5大公開！這25款防曬超推薦

萬里幼兒體驗划獨木舟 享受水上悠遊樂

防曬係數愈高愈好？ 搞不清楚SPF、UVB、UVC差異照樣會曬黑

女幫曬傷男友「撕一層皮」過程太療癒！ 網看傻：他屬蛇？

相關新聞

不怕有報應？錐麓古道百年觀音像臉遭刮花 太管處追凶

太魯閣國家公園錐麓古道沿線一座有百年歷史的觀音像，疑遭登山客惡作劇，臉部被刮花；管理單位今早已上山勘查設法復原，並已著手...

熱爆！超商「缺冰塊」只能喝熱飲...全台曝災情 業者回應了

近日氣溫連連創下新高，民眾都喜歡買手搖飲或買杯冰咖啡一解暑氣，不過有網友到超商買冰咖啡時卻發現冰塊大缺貨，原以為只是偶發情況，沒想到卻引來全台網友回報「各地災情」。

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

先前受巴威颱風攪局延期的大稻埕煙火秀，確定延至本周六8月29日登場。北市觀傳局長劉奕霆表示，周六的大稻埕煙火秀，480秒...

桃機第三跑道想拖5年2030才完工 政院打臉：應全力以赴

為擴大桃園機場能量，政府先前宣示桃機第三跑道要提前5年在2025年完工，但交通部與桃機上周卻以「用地取得進度」為由，希望...

7學生挑戰24小時客運環島 台東金崙日出深烙心底成難忘回憶

想去環島的話，你會選擇哪種交通工具？有別於一般人選擇騎機車自助旅行，7名今年剛從國中畢業將升上高一的學生與1名家長，花了一天時間搭6班客運環島台灣一圈，沿途記錄台灣美景，留下難忘的美好回憶。

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

為振興藝文消費，文化部於7月推出第一波「數位藝FUN券」，並於同時間宣布，考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，將推出第二波與四大超商合作之「藝FUN券」專案。文化部今日辦理「紙本藝FUN券」啟動記者會，正式宣告兌現承諾，將於8月31日至9月6日開放於超商或網站登記註冊「紙本藝FUN券」，於9月8日公開抽出60萬名幸運的「紙本藝FUN券」得主。

秋刀魚鬧魚荒！捕抓量僅10％ 高雄尚無漁船靠岸卸貨

今年中秋節可能買不到新鮮秋刀魚！高雄是秋刀魚捕撈重鎮，中秋節前後最多魚貨，近來日本漁船傳出捕撈量只有1％，台灣情況也極慘...

七成台大護理師報加班遭主管施壓 工會怒請勞動局檢查

小陳是台大醫院企業工會成員，擔任內科護理師近三年，即便疫情期間，病房仍舊住滿複雜病人。她試圖依照真實上下班時間打卡，包括...

七夕別亂拍親密照！婦援會：數位性暴力案增 2天就1件

今天是七夕情人節，情侶放閃之際，也可能有潛在的親密關係暴力。婦女救援基金會今指出，近年數位性暴力層出不窮，統計7月1日至...

免醫院住一晚 陽大、交大、中華電推智慧居家睡眠照護

全台慢性失眠症盛行率為10.7％，平均每十人就有一人飽受睡眠障礙困擾。但是要做睡眠檢查必須到醫院住一晚，且預約掛號一等就...

男主動脈剝離拖了兩天才手術 醫慶幸術後平安

一名55歲男子抽菸近40年，上月底突然感到胸悶、胸痛，以為吃止痛藥可緩解，卻遲不見效，直到去急診才查出是主動脈剝離，並拖...

夏日獨木舟之旅 熟男雙腿竟曬爆成「紫芋」

夏日出遊水上活動時要小心。45歲陳先生，日前把握暑假尾聲，與家人安排熱門的獨木舟戲水之旅，但未防曬、僅穿輕便上衣短褲就上...

熱門新聞

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹5000個小巨蛋

整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

【2020米其林】華西街內的豪華台菜 台南擔仔麵掉星！

情人節可以「脫單」星座TOP5：牡羊戀愛運大翻轉 水瓶遇靈魂伴侶

她列5條擇偶條件「會太高嗎？」 網友：這是要找健身教練吧

大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。