七夕「戒掉」壞情人 避免二、三手菸壞親密關係

今天是農曆七夕情人節，夫妻、情侶出遊慶祝、吃大餐免不了，不過如果另一半若吸菸就煞風景，更可能讓另一半暴露在二、三手菸的環境中。

世界衛生組織（WHO）指出，菸品是導致癌症、心血管、慢性呼吸道、糖尿病等疾病的風險因子之一；另有研究指出，孕婦暴露二手菸恐影響胎兒發育及增加流產風險，而對孩童來說認知發展也有影響。衛福部國民健康署呼籲，吸菸有害健康，也會危害到所愛的人，從現在開始戒菸一點都不晚。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，吸菸有害身體健康，據國健署2018年「國人吸菸行為調查」，家庭二手菸暴露為21.1%，即每10個人就有2個人在家裡有暴露二手菸。但即便不吸菸的女性、幼童，若長期暴露在二、三手菸的環境中，也可能加重氣喘、中耳炎、癌症等呼吸道疾病。

呂孟穎說，戒菸可讓口腔變清新，也避免牙齒因吸菸而變黃，若以1包菸100元，每天抽1包計算，戒菸一年就可省下約3萬6000元，不無小補；且有研究指出，若不靠藥物或諮商，戒菸成功率僅5%。

他建議戒菸民眾，可利用國健署提供的多元戒菸服務，全台近4000家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員可提供協助，也可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，鼓勵吸菸民眾利用七夕情人節，向所愛的人展現戒菸決心。

另外，七夕佳節青少年也會出遊，安全約會也很重要，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟呼籲，青少年朋友約會出遊可採三段式規劃約會，來避開危險場景及做好自我防護措施，並可參考以下守則：

一、三段式規劃約會：可先安排大團體認識及互相觀察，再透過小團體約會加深認識後，最後才進入雙人約會。

二、避開危險場景：選擇公開場所進行活動，最好不要單獨赴約，避免約在私人的住處。

三、做好自我防護措施：約會時注意飲食不要離開視線，勿飲酒吸毒；提高警覺，一旦感覺不對馬上離開，勇敢說出自己感受或提出拒絕。

四、設下門禁時間：約會時告知親友並保持聯繫，不要太晚回家，時間最好控制在晚餐後1至2小時內。