熱爆！超商「缺冰塊」只能喝熱飲...全台曝災情 業者回應了

近日氣溫連連創下新高，民眾都喜歡買手搖飲或買杯冰咖啡一解暑氣，不過有網友到超商買冰咖啡時卻發現冰塊大缺貨，原以為只是偶發情況，沒想到卻引來全台網友回報「各地災情」。

一名網友在公開社團「爆廢公社」發文抱怨，原PO本來每天都會到便利商店喝一杯冰拿鐵，但昨天卻因為「冰塊缺貨」而改喝熱飲，他還看見店家貼出公告寫著「全台7-11都缺冰塊，不好意思，敬請見諒」字樣，他也不禁好奇「只有小7缺嗎？還是超商都缺？有大神知道嗎？」

原以為這只是原PO遇到的偶發情況，沒想到此文卻引發許多網友瘋狂爆料全台的「冰塊災情」，有人就說「附近萊爾富、全家都買不到冰塊」、「聽全家店員說，四大超商和全聯都是同一家供應商，天氣太熱，冰塊產量趕不上」、「我今天去買冰塊也說賣完」、「今天我在全家也沒冰塊，硬生生從冰拿鐵變熱拿鐵」，也有人平時都會請店員加滿冰，卻因缺貨關係只能加上一半冰量。

還有網友歪樓表示，「完蛋了，又要掀起一波排隊搶冰塊的亂象了」、「該不會搞到冰塊實名制吧...」、「又要開始排隊了嗎？」、「有冰塊是製作口罩原物料的卦嗎？」。

近日全台持續高溫，幾乎全台的便利商店缺冰塊的消息曝光後，引起網友哀鴻遍野。根據《三立新聞網》報導，全台四大超商對此回應，由於天氣屢屢創下高溫記錄，台灣手搖飲料銷量較往年高，導致冰塊供不應求，將會持續與供應商合作以穩定供貨。