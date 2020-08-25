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大稻埕煙火秀延至8月29日登場 5小時接力演唱規格不變

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
大稻埕煙火秀，確定延至本周六8月29日登場。圖／北市觀光傳播局提供
大稻埕煙火秀，確定延至本周六8月29日登場。圖／北市觀光傳播局提供

先前受巴威颱風攪局延期的大稻埕煙火秀，確定延至本周六8月29日登場。北市觀傳局長劉奕霆表示，周六的大稻埕煙火秀，480秒愛你愛你煙火秀規模不變、重量級歌手萬芳、艾怡良等的5小時情歌接力演唱也沒變，周末晚大稻埕煙火將照亮台北夜空。

漁人碼頭煙火昨天確定延至8月30日周日舉辦，北市府今天也宣布，大稻埕煙火秀本周六8月29日舉行，劉奕霆表示，大稻埕煙火秀22日因颱風臨時喊卡，經過市府團隊緊急協商及審慎評估天氣後，確定活動延至8月29日同時間同地點登場。

劉奕霆說，周六的大稻埕活動，包括480秒的煙火秀不變；同樣有萬芳、艾怡良等重量級歌手5小時情歌接力演唱；至於周邊文創市集及胖卡美食則會略為調整，但整體活動精彩度不變，依然充滿粉紅泡泡，邀請民眾帶著心愛的家人、朋友、情人來到現場，攜手共度專屬彼此浪漫的夜晚，只要跟心愛的人在一起，天天都是情人節。

觀光傳播局也提醒，為因應活動人潮，8月29日活動當天，北市府實施水門及市區交通管制，自8月29日上午6時起淡水河1號到6號水門管制車輛通行，下午6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，8月28日10時堤外停車場及相關道路停車格淨空，請民眾多加注意。

北市府提醒，活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

另外，第三波活動「夜來越美麗」還有最夯的約會景點及IG美照打卡點，即日起至9月20日在永樂廣場浪漫登場，每晚6點到10點亮燈，幸福燈飾讓你好拍、好玩、好甜蜜！更多活動及交通管制資訊請上臺北旅遊網查詢（https://www.travel.taipei/）。

北市觀傳局長劉奕霆表示，周六的大稻埕煙火秀，480秒愛你愛你煙火秀規模不變、重量級歌手萬芳、艾怡良等的5小時情歌接力演唱也沒變，周末晚大稻埕煙火將照亮台北夜空。圖／北市觀光傳播局提供
北市觀傳局長劉奕霆表示，周六的大稻埕煙火秀，480秒愛你愛你煙火秀規模不變、重量級歌手萬芳、艾怡良等的5小時情歌接力演唱也沒變，周末晚大稻埕煙火將照亮台北夜空。圖／北市觀光傳播局提供

煙火秀 大稻埕 北市

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