九旬翁自剪趾甲沒感覺 竟連腳趾頭也剪斷了

92歲林姓老翁因腳趾頭有灰趾甲，又厚又硬非常難剪，家人平常會帶他到指甲店修剪，但上月患者因難耐腳趾甲變長，自己拿較鋒利的剪水果剪刀修剪腳趾甲，未料剪了腳趾甲，也把自己的腳趾頭剪斷，還剪掉骨頭一小部分，到院後因傷口無法完全縫合，將傷口覆蓋保護，讓它自然癒合。

豐原醫院傷口外科醫師陳明澤表示，糖尿病病人容易併發灰趾甲，因趾甲受黴菌感染，造成趾甲變厚、變硬，修剪時如果發現平常所用的剪刀很難剪斷趾甲，就應就醫治療。

豐原醫院皮膚科主任吳育欣說，治療灰趾甲的方式可分為外用藥治療，及口服藥物治療兩種。外用藥依藥物機轉、劑型而使用方式有所不同，需使用直到痊癒為止，通常需治療9至12個月，甚至更久。感染情形嚴重或外用藥效果不佳，則建議以口服抗黴菌藥一天一次，手指甲受感染者需服用6至12周，腳趾甲需服用12至24周，治療時間視趾甲生長速度而有所不同。

糖尿病、末梢循環不佳或周邊神經病變的患者，建議要積極治療，避免因肢端微小傷口併發細菌感染，導致嚴重併發症，有灰趾甲情形應該儘早就醫，尋求醫師協助治療。