掛羊頭賣狗肉？市售米17件違規 稱越光米卻是台南16號

農委會農糧署今年上半年抽檢589件市售食米，合格率99.6%，共有17件不合格，包括包袋未標示碾製日期、自稱台稉9號米或香米但含量卻不到八成。還有百貨公司販售自稱「越光米」，不過品種為台南16號，包裝還標示原住民部落名稱太巴塱，但兩者沒有相關聯，涉及誇大。

根據農糧署公布的市售食米抽驗結果（https://reurl.cc/n0nVQn）顯示，今年1月有1件不合格，為瑞豐碾米工廠的「統好香米」，原因為包裝未標示輾製日期。4月也有1件不合格，花東製米公司的天生好米香米，包袋標示香米，但香米含量未達80% 。

2月有6件不合格，分別是皇家穀堡「台稉九號米」，台稉9號含量未達80%。嘉義縣太保市農會的「純有機白米」，碎粒分析值13%，超過包裝標示CNS二等標準。台東縣關東鎮農會的「關山芋香好米」，香米含量未達80%。大樂公司的「北石狩白米」，產地未標示在包袋正面。彭禾農藝公司的「天禾玉精選白米」，袋標示產地字體未達0.6公分。「南島秧滿田」品質規格誤標。

6月更高達9件不合格，「三光米」的碎粒含量7%超過包袋標示CNS一等標準。「皇家穀堡益全香米」包袋標示益全香米（台農71號），檢驗結果台農71號僅含2.5%，品種標示不實。裕盛糧食的「長糯米」內容物為長糯白米，品名未依規定標示為長糯白米。豐益農業公司的「米堤尚讚米」未標示碾製日期及保存期限。「新潟惠子越光白米」的碾製日期及保存期限以黏貼方式標示，未依規定印刷或打印包裝。

另外，可在百貨公司購買到的花東製米公司的「太巴塱越光米」，包袋標示「越光米」，但內容物經品種鑑定為「台南16號」，品種標示不實，標示「太巴塱」（花蓮縣光復鄉原住民部落名稱），但生產事項與「太巴塱」無相當關聯，涉及誇大。億東公司「三好契作芋香米」香米含量未達80%，標示不實。「富德有機白米」品名標示糙米，內容物為白米。「居仁米」未標示碾製日期及保存期限。

農糧署表示，市售食米抽檢項目包括包裝標示及品質規格二部分。今年1月至6月合計抽樣589件，包括「包裝食米」490件及「散裝食米」99件，合格率達99.6%。其中針對抽驗不合格部分，依糧食管理法第18條、第18條之1規定，開具限期改正通知書及裁處書等，並要求業者限期改善。