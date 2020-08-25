嘉義旅遊夯！「嘉義住宿」登Yahoo奇摩熱搜排行榜

交通部觀光局安心旅遊專案7月上路，嘉義市政府今天宣告，嘉義市已突破第2階段90%，用掉7萬7千個房間，各旅宿業平均住房率突破7成，創造觀光產值將近3億6千萬元，「嘉義住宿」已登上Yahoo奇摩熱搜排行榜，嘉義旅遊現在真的很夯。

嘉義市為吸引全台民眾來「嘉」玩，把握暑假出遊人潮，從621日環食、科學168、嘉義市購物節、嘉義藝術節到暑假國旅熱潮，各大景點包括北門驛、檜意森活村、製材所、文化路夜市及各大餐廳，到處都可見人潮，中央推出的振興三倍券、安心旅遊方案，加上嘉義市自行加碼的安心旅遊補助及嘉義市購物節，讓「嘉義住宿」登上Yahoo奇摩熱搜排行榜前幾名。

嘉義市好吃好玩，只要來遊玩的遊客皆可憑電子票證，免費搭乘全台最美的電動公車，到嘉義火車站、噴水圓環、文化路夜市、嘉義公園、蘭潭等觀光旅遊景點輕鬆遊玩。此外，遊客只要憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，皆可兌換故宮博物院南院免費入場參觀券，活動到8月31日為止，呼籲民眾把握暑期的尾聲趕緊來衝一波。