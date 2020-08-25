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7學生挑戰24小時客運環島 台東金崙日出深烙心底成難忘回憶
想去環島的話，你會選擇哪種交通工具？有別於一般人選擇騎機車自助旅行，7名今年剛從國中畢業將升上高一的學生與1名家長，花了一天時間搭6班客運環島台灣一圈，沿途記錄台灣美景，留下難忘的美好回憶。
疫情期間，這群高一新鮮人無法出國，於是就發起約同學一起環島的計畫，負責策劃環島旅行的王昱翔同學表示，過去曾看過一名YouTuber嘗試「24小時公車環島」，於是也興起選擇以公車代步環島的念頭。
根據《自由時報》報導，環島全程換搭6班客運，晚上9點從台北轉運站出發，搭上國光客運1838路線台北轉運站─高雄建國、國光客運1778路線高雄建國─金崙站、鼎東客運8135路線金崙站─台東轉運站、鼎東客運台灣好行東部海岸線台東轉運站─三仙台，最後搭上台北客運1071路線從花蓮車站回到南港轉運站，每人的交通花費約1800元。
24小時環島挑戰成功，雖然旅行已經結束，但沿途美景已深深烙在心上，最讓王昱翔難忘的是在台東金崙親眼看到的日出，當客運延東海岸緩緩駛過，沿途美景盡收眼底。雖然24小時環台一圈非常累，但觀賞到的日出，「真的是每到讓人忘了疲累，不愧是被譽為全台最美公路之一的南迴公路」。
讓這群高一新鮮人興起24小時公車環島念頭的YouTuber是台灣一名男大生「灣土」，時常騎車或搭乘交通工具四處旅行，紀錄沿途風景。因蘇花改在今年1月全線通車，由台北直接往返花蓮的路線建成，台灣環島公車網成型，於是「灣土」便想來趟以公車或客運代步的環島旅行，還遇上熱情的台東客運司機大方分享賞景密技。
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