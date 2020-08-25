偏方毋湯！陽光辦講座 助血管瘤病友瞭解自己

小雅一出生，因左臉上碩大的葡萄酒色斑，從小遭受異樣眼光，媽媽曾經很自責，到處祈求治療方法，以「凡士林＋痱子粉」、「水煮蛋＋藥粉」等偏方敷在小雅臉上，結果都令人失望；直到小學三年級始求助專業醫師，至醫院進行雷射治療，每次治療讓她苦不堪言，費用也是一大負擔。

大學期間小雅在陽光基金會社工建議下，參加陽光基金會血管瘤義診活動，現場有專業的醫師介紹新的治療方式，也有許多血管瘤朋友一起交流，使她感到溫馨與安心，此後也在陽光提供醫療諮詢、經濟等資源協助下穩定治療。小雅以過來人身分分享，希望大家勇於面對臉上印記，及時接受專業、正確的治療，把握治療的黃金時期。

陽光基金會桃竹中心林瑞嬌主任表示，當孩子患有血管瘤時，家長須承擔較一般家庭更多的壓力，血管瘤醫療講座讓家長更清楚能為孩子做什麼，降低徬徨的感受，因治療被視為美容，健保不予給付，經過早期確診，抓住黃金治療時機，降低可能的醫療費用支出，並減少血管瘤對孩子心理的影響及人際互動困擾。