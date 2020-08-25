整理包／藝Fun券第二波變紙本！一次解答誰能領、怎麼抽？

沒抽中前一波600元藝Fun券？第二波紙本藝Fun券2.0來了！60萬份600元紙本藝Fun券，31日開始登記註冊，將有7天註冊時間，9月8日抽籤。這波藝Fun券鎖定銀髮族、未成年與身心障礙者，中籤率約9%。

從領取資格、登記方式時間、使用限制，以下一次幫您解答。

●跟前一次有什麼不一樣？

藝Fun券2.0，又叫紙本藝Fun券，是為顧及較少使用智慧手機族群、及促進「文化平權」和藝文產業復興所發行。

申請資格上有所限制，非所有人都可申請。並以實體紙本發行，而非掃碼使用。

●申請資格

須同時符合以下兩條件：

1.沒抽中第一波「數位藝Fun券」。

2. 符合民國44年12月31日（含）以前出生的65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生的18歲（含）以下未成年，或領有身心障礙證明者。

●抽籤、領取時間與使用期限

登記註冊時間：8/31至9/6每天早上9點至晚上9點，於超商或網路登記。

抽籤時間：9/8 中午12點。

使用期間：2020年9/9到2021年2/28。

●如何查詢是否中籤？

抽中民眾將收到中籤簡訊或email通知。

也可至紙本藝Fun券網站插入健保卡查詢，或輸入身分證字號及登記識別碼查詢。

●登記、領取方式

分為超商登記和網站登記：

超商登記：憑健保卡至7-ELEVEn、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台，按步驟輸入登記。（每天早上9點至晚上9點）

網站登記：只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可在8月31日上午9時至9月6日晚上9時止，以健保卡上網登記註冊。確切網址尚未公布(截至8/25)。

領取方式為持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費，即可至櫃臺向店員領取紙本藝 Fun 券。

●哪裡可以用？

和前次相同，全台超過一萬家藝文場所。包括博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝 創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、市 集、展會、書店(含出版社)、唱片行、樂器行、電影院、藝文展 演預購票券平台，或是藝文事業、團體及工作者。

可參考藝Fun券官網https://artsfungo.moc.gov.tw/promote_s/public/store

●使用方法

紙本票券將分為100元、200元、300元各一組QR Code及條碼。

民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝Fun券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。使用時不可找零。

●中籤機率

李永得表示，「紙本藝Fun券」預計發行60萬份，每份600元，合計發行新台幣3.6億元。

第二波60萬份的計算方式，以第一波「數位藝Fun券」中籤率8%為推算，李永得指出，符合第二波抽籤資格總人口數約為750萬人，750萬人的8%為60萬份。

●其他使用限制

可和振興三倍券、藝Fun券1.0一起使用。

不可兌換成等值現金、禮券，或是以任何形式儲值。原則上認券不認人，但希望儘量本人使用。

文化部紙本藝Fun券專區：https://www.moc.gov.tw/webarticle_116682.html

問答懶人包：https://mocfile.moc.gov.tw/files/202008/77be27a0-fd4c-4495-811d-a25ca3ba2733.pdf