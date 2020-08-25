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台大新竹分院添新血 醫療照護再升級

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台大醫院新竹分院今年1至8月共延攬22名新進主治醫師加入，希望能提供民眾更優質的醫療照護。圖／台大醫院新竹分院提供
台大醫院新竹分院今年1至8月共延攬22名新進主治醫師加入，希望能提供民眾更優質的醫療照護。圖／台大醫院新竹分院提供

台大醫院新竹分院今年1至8月共延攬22名新進主治醫師加入，希望能提供民眾更優質的醫療照護；院方指出，22名新進醫師包括內科3名、外科3名、婦產科1名、小兒科3名、急診科1名，骨科2名、環境及職業醫學科1名、復健科2名、泌尿科1名、精神科1名、牙科2名、影像醫學科1名、麻醉科1名。目前全院專任主治醫師總數為225人，以該院819床計算，專任主治醫師比率達到醫學中心規模。

院長洪冠予說，自2011年改制起，院方每年都會新加入一些臨床、教學或研究上具傑出表現的醫師，與長期在地耕耘的醫師們共同提供特色醫療，包括「透析血管除栓團隊」、「胸腔鏡術前定位團隊」、「葉克膜團隊」、「心導管團隊」、「腫瘤團隊」、「重症加護團隊」、「早期療育團隊」等。

洪冠予說，竹北生醫園區分院已於去年底開幕，目前台大醫療體系積極展開新竹、竹北、竹東三家分院的醫療整合。未來分院將各自發展其特色醫療，但在人力、資源以及服務上會相互交流及共享，持續為守護鄉親們的健康而努力

台大醫院新竹分院指出，院方長期積極發展急重症醫療，2015年取得重度級急救責任醫院評定，今年再增加神經外科、心臟外科、脊椎骨科、高危險妊娠及急診專科等人力。另在急診兒科部分也新增2名專科醫師，充實兒科急症的範疇，提供24小時兒科急診服務，讓大新竹地區的病童都能得到最適切的醫療照護。

內科則強化胸腔及腸胃人力，積極發展胸腔與腸胃道內視鏡技術，讓病患不必舟車勞頓到外縣市，在地即可得到醫學中心級的醫療服務。在守護竹苗地區發展遲緩兒童方面，兒科新增1名小兒腦神經科醫師；復健科亦增加了1名早期療育專長的醫師。

其他次專科發展部分，環境及職業醫學科新增1名生力軍，擅長職業傷病認定與復工評估，將有助於促進大新竹地區各公司廠區的職場健康。泌尿科則延聘女性醫師，提供婦女泌尿問題的全套解決方案服務。婦產科特聘具有產前診斷、胎兒高層次超音波、高危險妊娠專長的女醫師，以因應高出生率的新竹市產婦需求。

醫師 新竹 台大醫院

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